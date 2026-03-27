"Малая" ПВО поставила рекорд - дронами-перехватчиками сбито более 10 тыс. российских БПЛА, - МО
Индустрия дронов
В Минобороны рассказали о рекорде "малой" ПВО Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В феврале Силы обороны сбили дронами-перехватчиками более 10 тысяч вражеских беспилотников авиационного типа, в частности "Шахед" и "Гербера", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Президент Зеленский заявил, что Украина может производить 2 тыс. дронов-перехватчиков в сутки при наличии бюджета.
- Известно, что один экипаж с помощью дрона STING из "Диких Шершней" сбил 23 шахеда за одну ночь.
І відповідно,має значення масштаб руйнування рос.інфраструктури,а не кількість вироблених,чи запущених в бік рашки,засобів бпла.
Мала ППО України знешкодила у лютому близько 10000 ударних дронів ворога, врятувала чимало людей та інфраструктурних обʼєктів, на які полює ворог. В умовах зростання щільності повітряних атак ворога ударними дронами це мабуть дуже важливий результат. На жаль не всі цілі вдаєтся знешкодити, несемо втрати, але бойова ефективність малої ППО вочевидь покращується, і цього не можна не помітити. Подяка і повага всім тим людям, хто закриває небо України від повітряного терору рашистів.