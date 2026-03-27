"Малая" ПВО поставила рекорд - дронами-перехватчиками сбито более 10 тыс. российских БПЛА, - МО

В Минобороны рассказали о рекорде "малой" ПВО Украины.

"В феврале Силы обороны сбили дронами-перехватчиками более 10 тысяч вражеских беспилотников авиационного типа, в частности "Шахед" и "Гербера", - говорится в сообщении.

В цьому їбану...ому світі треба бути максимально незалежним.
27.03.2026 10:35 Ответить
Цікаво де ці рекорди,в Києві? По Сумщині і Чернігівщині тільки прильоти і тра та такі внебо як у копієчку 😭🤡
27.03.2026 10:45 Ответить
Ось. І так кожного дня. То що тобі не подобається, ватан?
27.03.2026 10:49 Ответить
Має значення максимальне недопущення руйнації інфраструктури,надто енергетики,а не рекорди,що не одне й те саме.
І відповідно,має значення масштаб руйнування рос.інфраструктури,а не кількість вироблених,чи запущених в бік рашки,засобів бпла.
27.03.2026 10:49 Ответить
"В Міноборони розповіли...". В принципі далі вже можна не читати.
27.03.2026 11:13 Ответить
Інколи над Сумами та передмістям кружляє по півчаса різна рашистська літаюча гидота, але намагання збити тільки стрелкотнею. Дрони-перехоплювачі безумовно є, але їх катастрофічно мало, а також мало тих хто гарно їми володіє. Вони набагато складніше у використанні ніж просто дрони і далеко не всі їх можуть опанувати. Так що до переможних реляцій реально далеко. Шахеди пачками летять через прикордоння в глиб України. Може там десь їх зіб'ють.
27.03.2026 11:45 Ответить
ЗСУ стримує ворога на фронті, а мала ППО Сил оборони в тилу України боронить людей та інфраструктуру від повітряних нападів дронів сильного і небезпечного ворога.
Мала ППО України знешкодила у лютому близько 10000 ударних дронів ворога, врятувала чимало людей та інфраструктурних обʼєктів, на які полює ворог. В умовах зростання щільності повітряних атак ворога ударними дронами це мабуть дуже важливий результат. На жаль не всі цілі вдаєтся знешкодити, несемо втрати, але бойова ефективність малої ППО вочевидь покращується, і цього не можна не помітити. Подяка і повага всім тим людям, хто закриває небо України від повітряного терору рашистів.
27.03.2026 11:49 Ответить
 
 