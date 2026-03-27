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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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"Мала" ППО поставила рекорд - дронами-перехоплювачами збито понад 10 тис. російських БпЛА, - МО

Індустрія дронів

Мала ППО побила новий рекорд: Міноборони розповіло подробиці

У Міноборони розповіли про рекорд "малої" ППО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тисяч ворожих безпілотників літакового типу, зокрема "Шахед" і "Гербера", - йдеться в повідомленні.

Мала ППО побила новий рекорд: Міноборони розповіло подробиці

Також дивіться: "Дикі шершні" розробили технологію віддаленого керування перехоплювачами STING. ВIДЕО

Що передувало?

Дивіться: Оператори дронів 101-го ОЗДРн знищили 7 російських "Шахедів" перехоплювачами STING. ВIДЕО

Автор: 

Міноборони (7922) дрони (8595) Шахед (2307) перехоплювач (131)
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Топ коментарі
+5
Цікаво де ці рекорди,в Києві? По Сумщині і Чернігівщині тільки прильоти і тра та такі внебо як у копієчку 😭🤡
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27.03.2026 10:45 Відповісти
+2
В цьому їбану...ому світі треба бути максимально незалежним.
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27.03.2026 10:35 Відповісти
+2
Має значення максимальне недопущення руйнації інфраструктури,надто енергетики,а не рекорди,що не одне й те саме.
І відповідно,має значення масштаб руйнування рос.інфраструктури,а не кількість вироблених,чи запущених в бік рашки,засобів бпла.
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27.03.2026 10:49 Відповісти

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