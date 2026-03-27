"Мала" ППО поставила рекорд - дронами-перехоплювачами збито понад 10 тис. російських БпЛА, - МО
Індустрія дронів
У Міноборони розповіли про рекорд "малої" ППО України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У лютому Сили оборони збили дронами-перехоплювачами понад 10 тисяч ворожих безпілотників літакового типу, зокрема "Шахед" і "Гербера", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Президент Зеленський заявив, що Україна може виготовляти 2 тис. дронів-перехоплювачів на добу за умови наявності бюджету.
- Відомо, що один екіпаж дроном Стінг від "Диких Шершнів" збив 23 шахеда за одну ніч.
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І відповідно,має значення масштаб руйнування рос.інфраструктури,а не кількість вироблених,чи запущених в бік рашки,засобів бпла.