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Новини Модернізація української ППО
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У складі ПС ЗСУ створили Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття для боротьби з "шахедами", - Сирський. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Олександр Сирський розповів, що в ЗСУ  напрацьовують нові ефективні способи протидії ворожим ударним БпЛА.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Робимо висновки з останніх масованих атак ворожих "шахедів". Противник змінює тактику — ми відповідно адаптуємо свої дії та напрацьовуємо нові ефективні способи протидії ударним БпЛА. Нарощуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюємо підготовку військовослужбовців. Ці та інші питання розглянули під час робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мала" ППО поставила рекорд - дронами-перехоплювачами збито понад 10 тис. російських БпЛА, - МО

Командування безпілотних систем ППО переформовано

Для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджуємо також організаційні зміни.

  • У березні Командування безпілотних систем ППО переформовано в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.
  • Командування діє у складі Повітряних Сил ЗС України та відповідає за розвиток і застосування "малої ППО", модернізацію техніки й підготовку особового складу.
  • На сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів.

Також читайте: Близько тисячі мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ захищають критичну інфраструктуру України, - Музичук

Робота дронів-перехоплювачів

У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника.

Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. Ми готові ділитися цим досвідом і з міжнародними партнерами.
Водночас потребуємо подальшого нарощування кількості БпЛА-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення. Ворог не припиняє атак — навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування.

Також читайте: Україна може виготовляти 2 тис. дронів-перехоплювачів на добу, - Зеленський

нарада Сирського щодо ППО
нарада Сирського щодо ППО
нарада Сирського щодо ППО
нарада Сирського щодо ППО

Робота зі знищення ворожих дронів

  • Від початку березня наші гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.
  • Заслухав доповідь щодо реалізації проєкту антидронового захисту ключових адміністративних центрів у регіонах.
  • Окрему увагу приділяємо впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО — як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів.

"Попереду — нові складні виклики. Ми тримаємо стрій і готуємося до відбиття наступних атак. Захищаємо найцінніше — незалежність України та життя наших громадян. Дякую кожному воїну за щоденну бойову службу. Слава Україні!", - зазначив Сирський.

Також читайте: Сирський відвідав південний напрямок фронту: Стримуємо противника у низці населених пунктів

Автор: 

ППО (4262) Сирський Олександр (974) Шахед (2320) перехоплювач (136)
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Топ коментарі
+14
Окрім Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття для боротьби з "шахедами, потрібно в найкоротші терміни створити Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття для боротьби з "Калібрами", Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття для боротьби з "Іскандерами", а також ще десяток Командувань для боротьби з різноманітними засобами ураження кацапів. Кожне командування повинен очолити потужно-незламний генерал з найближчого оточення просирського
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30.03.2026 11:42 Відповісти
+13
обов'язкова наявність родичів на болотах
дружину з кацапським паспортом, та бізнес з підарами.
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30.03.2026 11:47 Відповісти
+11
З них: 6 заступників, 4 секретаря, 3 діловоди, 2 завхози...і 4 водії.
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30.03.2026 11:32 Відповісти

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