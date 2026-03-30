У складі ПС ЗСУ створили Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття для боротьби з "шахедами", - Сирський. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач Олександр Сирський розповів, що в ЗСУ напрацьовують нові ефективні способи протидії ворожим ударним БпЛА.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Робимо висновки з останніх масованих атак ворожих "шахедів". Противник змінює тактику — ми відповідно адаптуємо свої дії та напрацьовуємо нові ефективні способи протидії ударним БпЛА. Нарощуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюємо підготовку військовослужбовців. Ці та інші питання розглянули під час робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам", - повідомив він.
Командування безпілотних систем ППО переформовано
Для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджуємо також організаційні зміни.
- У березні Командування безпілотних систем ППО переформовано в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.
- Командування діє у складі Повітряних Сил ЗС України та відповідає за розвиток і застосування "малої ППО", модернізацію техніки й підготовку особового складу.
- На сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів.
Робота дронів-перехоплювачів
У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.
З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника.
Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. Ми готові ділитися цим досвідом і з міжнародними партнерами.
Водночас потребуємо подальшого нарощування кількості БпЛА-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення. Ворог не припиняє атак — навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування.
Робота зі знищення ворожих дронів
- Від початку березня наші гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.
- Заслухав доповідь щодо реалізації проєкту антидронового захисту ключових адміністративних центрів у регіонах.
- Окрему увагу приділяємо впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО — як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів.
"Попереду — нові складні виклики. Ми тримаємо стрій і готуємося до відбиття наступних атак. Захищаємо найцінніше — незалежність України та життя наших громадян. Дякую кожному воїну за щоденну бойову службу. Слава Україні!", - зазначив Сирський.
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