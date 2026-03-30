У складі ПС ЗСУ створили Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття для боротьби з "шахедами", - Сирський. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Олександр Сирський розповів, що в ЗСУ напрацьовують нові ефективні способи протидії ворожим ударним БпЛА.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Робимо висновки з останніх масованих атак ворожих "шахедів". Противник змінює тактику — ми відповідно адаптуємо свої дії та напрацьовуємо нові ефективні способи протидії ударним БпЛА. Нарощуємо кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, посилюємо підготовку військовослужбовців. Ці та інші питання розглянули під час робочої наради щодо протидії ворожим безпілотникам", - повідомив він.

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Командування безпілотних систем ППО переформовано

Для посилення захисту українських міст, селищ і критично важливих об’єктів впроваджуємо також організаційні зміни.

У березні Командування безпілотних систем ППО переформовано в Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття.

Командування діє у складі Повітряних Сил ЗС України та відповідає за розвиток і застосування "малої ППО", модернізацію техніки й підготовку особового складу.

На сьогодні зазначена структура набуває оперативних спроможностей і здійснює прийом визначених сил і засобів.

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Робота дронів-перехоплювачів

У березні кількість бойових вильотів дронів-перехоплювачів і показники знищених цілей зросли майже на 55% у порівнянні з лютим.

З початку весни наші БпЛА-перехоплювачі вже знищили понад 2,3 тисячі повітряних цілей противника.

Найвищу ефективність демонструють дрони українського виробництва. Ми готові ділитися цим досвідом і з міжнародними партнерами.

Водночас потребуємо подальшого нарощування кількості БпЛА-перехоплювачів, зокрема із системами автоматичного наведення. Ворог не припиняє атак — навпаки, збільшує виробництво, модернізує безпілотники та удосконалює їх застосування.

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Робота зі знищення ворожих дронів

Від початку березня наші гелікоптери знищили 379 ворожих ударних дронів. По цілях також ефективно працюють зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та окремі зенітні кулеметні батальйони.

Заслухав доповідь щодо реалізації проєкту антидронового захисту ключових адміністративних центрів у регіонах.

Окрему увагу приділяємо впровадженню штучного інтелекту та підвищенню рівня автоматизації у застосуванні систем ППО — як для дронів-перехоплювачів, так і для авіаційних і наземних вогневих засобів.

"Попереду — нові складні виклики. Ми тримаємо стрій і готуємося до відбиття наступних атак. Захищаємо найцінніше — незалежність України та життя наших громадян. Дякую кожному воїну за щоденну бойову службу. Слава Україні!", - зазначив Сирський.

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