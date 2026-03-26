Близько тисячі мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ захищають критичну інфраструктуру України, - Музичук
Мобільні та стаціонарні групи Нацгвардії реагують на повітряні загрози та захищають критичні об’єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив речник НГУ Руслан Музичук.
"Загалом мобільних і стаціонарних вогневих груп близько 1000. Ця кількість визначається числом завдань, об’єктів для захисту та напрямками, з яких Росія може запускати атаки", - сказав він.
Та додав, що географічне розташування груп може змінюватися, на окремих напрямках їхню кількість іноді збільшують для посилення системи ППО. Точні цифри та напрямки не називаються з міркувань безпеки.
"Україна має протяжний кордон із РФ на півночі та сході, а також напрямок з морської акваторії. Тому на ділянках прикордоння і там, де потенційно можуть з’явитися повітряні цілі противника, намагаємося ефективно реагувати", - зазначив Музичук.
Посилення мобільних вогневих груп
Ключове завдання керівництва держави та командування Національної гвардії України, за словами речника, полягає в аналізі потреб для посилення мобільних вогневих груп, зокрема визначенні ділянок, де необхідне додаткове підсилення, а також у виборі відповідних засобів.
Музичук повідомив, що минулого тижня була підписана угода з посольством Німеччини щодо посилення цієї складової оборони.
"Підрозділи НГУ отримають 15000 дронів-перехоплювачів для ураження швидких і маневрувальних повітряних цілей, які також застосовуються для прикриття об’єктів інфраструктури", - сказав речник.
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