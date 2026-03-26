Около тысячи мобильных и стационарных огневых групп НГУ защищают критическую инфраструктуру Украины, - Музычук

Мобильные и стационарные группы Национальной гвардии реагируют на воздушные угрозы и защищают критически важные объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил пресс-секретарь НГУ Руслан Музычук.

"Всего мобильных и стационарных огневых групп около 1000. Это количество определяется числом задач, объектов для защиты и направлениями, с которых Россия может запускать атаки", - сказал он.

И добавил, что географическое расположение групп может меняться, на отдельных направлениях их количество иногда увеличивают для усиления системы ПВО. Точные цифры и направления не называются из соображений безопасности.

"Украина имеет протяженную границу с РФ на севере и востоке, а также направление с морской акватории. Поэтому на участках приграничья и там, где потенциально могут появиться воздушные цели противника, стараемся эффективно реагировать", - отметил Музычук.

Усиление мобильных огневых групп

Ключевая задача руководства государства и командования Национальной гвардии Украины, по словам спикера, заключается в анализе потребностей для усиления мобильных огневых групп, в частности в определении участков, где необходимо дополнительное усиление, а также в выборе соответствующих средств.

Музычук сообщил, что на прошлой неделе было подписано соглашение с посольством Германии об усилении этой составляющей обороны.

"Подразделения НГУ получат 15 000 дронов-перехватчиков для поражения быстрых и маневрирующих воздушных целей, которые также применяются для прикрытия объектов инфраструктуры", - сказал пресс-секретарь.

