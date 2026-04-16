ПВО, ракеты для F-16 и противобаллистические решения: Федоров рассказал о расширении сотрудничества с Diehl Defence. ФОТО
Министр обороны Михаил Федоров обсудил с генеральным директором Diehl Defence Гельмутом Раухом вопросы укрепления ПВО Украины, ускорения поставок ракет для систем IRIS-T и F-16, а также совместные проекты.
Об этом глава оборонного ведомства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Укрепление ПВО и совместные проекты
"Провел встречу с генеральным директором Diehl Defence Гельмутом Раухом - ведущим немецким производителем вооружения и систем противовоздушной обороны. Обсудили конкретные решения по усилению ПВО Украины и развитию совместных проектов", - рассказал глава Минобороны.
Кроме того, стороны обсудили увеличение и ускорение поставок ракет для систем IRIS-T.
"Эти решения уже доказали свою эффективность в боевых условиях и являются важной частью многоуровневой системы защиты неба. Также - развитие ракетных проектов для F-16 и возможность тестировать новые решения в Украине", - подчеркнул Федоров.
Поставки боеприпасов
Отдельно, по словам министра, обсудили поставки боеприпасов повышенной дальности при поддержке ЕС, а также развитие решений в сфере радаров и противоракетной защиты.
"Благодарен Diehl Defence за предоставленные решения и готовность расширять сотрудничество. Это системная работа, которая усиливает защиту украинского неба и укрепляет безопасность Европы", - добавил Федоров.
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Я пас ягнята за селом.
Чи то так сонечко сіяло,
Чи так мені чого було?
Мені так любо, любо стало,
Неначе в Бога......
Уже прокликали до паю,
А я собі у бур'яні
Молюся Богу... І не знаю,
Чого маленькому мені
Тойді так приязно молилось,
Чого так весело було.
Господнє небо, і село,
Ягня, здається, веселилось!
І сонце гріло, не пекло!
Та недовго сонце гріло,
Недовго молилось...
Запекло, почервоніло
І рай запалило.
Мов прокинувся, дивлюся:
Село почорніло,
Боже небо голубеє
І те помарніло.
Поглянув я на ягнята -
Не мої ягнята!
Обернувся я на хати -
Нема в мене хати!
Не дав мені Бог нічого!..
І хлинули сльози,
Тяжкі сльози!.. А дівчина
При самій дорозі
Недалеко коло мене
Плоскінь вибирала,
Та й почула, що я плачу. /37/
Прийшла, привітала,
Утирала мої сльози
І поцілувала...
Неначе сонце засіяло,
Неначе все на світі стало
Моє... лани, гаї, сади!..
І ми, жартуючи, погнали
Чужі ягнята до води.
Бридня!.. А й досі, як згадаю,
То серце плаче та болить,
Чому Господь не дав дожить
Малого віку у тім раю.
Умер би, орючи на ниві,
Нічого б на світі не знав.
Не був би в світі юродивим.
Людей і [Бога] не прокляв!