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Новости Фото Сотрудничество Украины и Германии
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ПВО, ракеты для F-16 и противобаллистические решения: Федоров рассказал о расширении сотрудничества с Diehl Defence. ФОТО

Министр обороны Михаил Федоров обсудил с генеральным директором Diehl Defence Гельмутом Раухом вопросы укрепления ПВО Украины, ускорения поставок ракет для систем IRIS-T и F-16, а также совместные проекты.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Укрепление ПВО и совместные проекты 

"Провел встречу с генеральным директором Diehl Defence Гельмутом Раухом - ведущим немецким производителем вооружения и систем противовоздушной обороны. Обсудили конкретные решения по усилению ПВО Украины и развитию совместных проектов", - рассказал глава Минобороны.

Федоров встретился с руководством Diehl Defence

Кроме того, стороны обсудили увеличение и ускорение поставок ракет для систем IRIS-T.

"Эти решения уже доказали свою эффективность в боевых условиях и являются важной частью многоуровневой системы защиты неба. Также - развитие ракетных проектов для F-16 и возможность тестировать новые решения в Украине", - подчеркнул Федоров.

Федоров встретился с руководством Diehl Defence

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Поставки боеприпасов 

Отдельно, по словам министра, обсудили поставки боеприпасов повышенной дальности при поддержке ЕС, а также развитие решений в сфере радаров и противоракетной защиты.

"Благодарен Diehl Defence за предоставленные решения и готовность расширять сотрудничество. Это системная работа, которая усиливает защиту украинского неба и укрепляет безопасность Европы", - добавил Федоров.

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Автор: 

Германия (7613) ПВО (3858) Федоров Михаил (878)
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Топ комментарии
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Мені тринадцятий минало.

Я пас ягнята за селом.

Чи то так сонечко сіяло,

Чи так мені чого було?

Мені так любо, любо стало,

Неначе в Бога......

Уже прокликали до паю,

А я собі у бур'яні

Молюся Богу... І не знаю,

Чого маленькому мені

Тойді так приязно молилось,

Чого так весело було.

Господнє небо, і село,

Ягня, здається, веселилось!

І сонце гріло, не пекло!

Та недовго сонце гріло,

Недовго молилось...

Запекло, почервоніло

І рай запалило.

Мов прокинувся, дивлюся:

Село почорніло,

Боже небо голубеє

І те помарніло.

Поглянув я на ягнята -

Не мої ягнята!

Обернувся я на хати -

Нема в мене хати!

Не дав мені Бог нічого!..

І хлинули сльози,

Тяжкі сльози!.. А дівчина

При самій дорозі

Недалеко коло мене

Плоскінь вибирала,

Та й почула, що я плачу. /37/

Прийшла, привітала,

Утирала мої сльози

І поцілувала...

Неначе сонце засіяло,

Неначе все на світі стало

Моє... лани, гаї, сади!..

І ми, жартуючи, погнали

Чужі ягнята до води.

Бридня!.. А й досі, як згадаю,

То серце плаче та болить,

Чому Господь не дав дожить

Малого віку у тім раю.

Умер би, орючи на ниві,

Нічого б на світі не знав.

Не був би в світі юродивим.

Людей і [Бога] не прокляв!
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16.04.2026 20:07 Ответить
+1
і 3000 фламінгів , да ? )))
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16.04.2026 20:06 Ответить
+1
якась маячня
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16.04.2026 20:09 Ответить

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