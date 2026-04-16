ПВО, ракеты для F-16 и противобаллистические решения: Федоров рассказал о расширении сотрудничества с Diehl Defence. ФОТО

Министр обороны Михаил Федоров обсудил с генеральным директором Diehl Defence Гельмутом Раухом вопросы укрепления ПВО Украины, ускорения поставок ракет для систем IRIS-T и F-16, а также совместные проекты.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Укрепление ПВО и совместные проекты

"Провел встречу с генеральным директором Diehl Defence Гельмутом Раухом - ведущим немецким производителем вооружения и систем противовоздушной обороны. Обсудили конкретные решения по усилению ПВО Украины и развитию совместных проектов", - рассказал глава Минобороны.

Кроме того, стороны обсудили увеличение и ускорение поставок ракет для систем IRIS-T.

"Эти решения уже доказали свою эффективность в боевых условиях и являются важной частью многоуровневой системы защиты неба. Также - развитие ракетных проектов для F-16 и возможность тестировать новые решения в Украине", - подчеркнул Федоров.

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Поставки боеприпасов

Отдельно, по словам министра, обсудили поставки боеприпасов повышенной дальности при поддержке ЕС, а также развитие решений в сфере радаров и противоракетной защиты.

"Благодарен Diehl Defence за предоставленные решения и готовность расширять сотрудничество. Это системная работа, которая усиливает защиту украинского неба и укрепляет безопасность Европы", - добавил Федоров.

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