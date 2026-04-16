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Новини Фото Співпраця України та Німеччини
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ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення: Федоров розповів про розширення співпраці з Diehl Defence. ФОТО

Міністр оборони Михайло Федоров обговорив з генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом посилення ППО України, пришвидшення постачання ракет до систем IRIS-T і до F-16 та спільні проєкти.

Про це глава оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Посилення ППО та спільні проєкти 

"Провів зустріч із генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом — провідним німецьким виробником озброєння та систем протиповітряної оборони. Обговорили конкретні рішення для посилення ППО України й розвиток спільних проєктів", - розповів глава Міноборони.

Федоров зустрівся з керівництвом Diehl Defence

Крім того, сторони обговорили збільшення та пришвидшення постачання ракет до систем IRIS-T.

"Ці рішення вже довели ефективність у бойових умовах і є важливою частиною багаторівневої системи захисту неба. Також — розвиток ракетних проєктів для F-16 та можливість тестувати нові рішення в Україні", - наголосив Федоров.

Федоров зустрівся з керівництвом Diehl Defence

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Постачання боєприпасів 

Окремо, за словами міністра, обговорили постачання боєприпасів підвищеної дальності за підтримки ЄС, а також розвиток рішень у сфері радарів та протибалістичного захисту.

"Вдячний Diehl Defence за надані рішення й готовність розширювати співпрацю. Це системна робота, яка посилює захист українського неба і зміцнює безпеку Європи", - додав Федоров.

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Автор: 

Німеччина (8151) ППО (4298) Федоров Михайло (1308)
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Топ коментарі
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Мені тринадцятий минало.

Я пас ягнята за селом.

Чи то так сонечко сіяло,

Чи так мені чого було?

Мені так любо, любо стало,

Неначе в Бога......

Уже прокликали до паю,

А я собі у бур'яні

Молюся Богу... І не знаю,

Чого маленькому мені

Тойді так приязно молилось,

Чого так весело було.

Господнє небо, і село,

Ягня, здається, веселилось!

І сонце гріло, не пекло!

Та недовго сонце гріло,

Недовго молилось...

Запекло, почервоніло

І рай запалило.

Мов прокинувся, дивлюся:

Село почорніло,

Боже небо голубеє

І те помарніло.

Поглянув я на ягнята -

Не мої ягнята!

Обернувся я на хати -

Нема в мене хати!

Не дав мені Бог нічого!..

І хлинули сльози,

Тяжкі сльози!.. А дівчина

При самій дорозі

Недалеко коло мене

Плоскінь вибирала,

Та й почула, що я плачу. /37/

Прийшла, привітала,

Утирала мої сльози

І поцілувала...

Неначе сонце засіяло,

Неначе все на світі стало

Моє... лани, гаї, сади!..

І ми, жартуючи, погнали

Чужі ягнята до води.

Бридня!.. А й досі, як згадаю,

То серце плаче та болить,

Чому Господь не дав дожить

Малого віку у тім раю.

Умер би, орючи на ниві,

Нічого б на світі не знав.

Не був би в світі юродивим.

Людей і [Бога] не прокляв!
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16.04.2026 20:07 Відповісти
+1
і 3000 фламінгів , да ? )))
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16.04.2026 20:06 Відповісти
+1
якась маячня
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16.04.2026 20:09 Відповісти

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