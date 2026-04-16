ППО, ракети для F-16 та протибалістичні рішення: Федоров розповів про розширення співпраці з Diehl Defence. ФОТО

Міністр оборони Михайло Федоров обговорив з генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом посилення ППО України, пришвидшення постачання ракет до систем IRIS-T і до F-16 та спільні проєкти.

Про це глава оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Посилення ППО та спільні проєкти

"Провів зустріч із генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом — провідним німецьким виробником озброєння та систем протиповітряної оборони. Обговорили конкретні рішення для посилення ППО України й розвиток спільних проєктів", - розповів глава Міноборони.

Крім того, сторони обговорили збільшення та пришвидшення постачання ракет до систем IRIS-T.

"Ці рішення вже довели ефективність у бойових умовах і є важливою частиною багаторівневої системи захисту неба. Також — розвиток ракетних проєктів для F-16 та можливість тестувати нові рішення в Україні", - наголосив Федоров.

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Постачання боєприпасів

Окремо, за словами міністра, обговорили постачання боєприпасів підвищеної дальності за підтримки ЄС, а також розвиток рішень у сфері радарів та протибалістичного захисту.

"Вдячний Diehl Defence за надані рішення й готовність розширювати співпрацю. Це системна робота, яка посилює захист українського неба і зміцнює безпеку Європи", - додав Федоров.

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