Ми посилюємо здатність України завдавати стратегічних ударів на великі відстані, - Пісторіус

Німеччина посилює можливості України завдавати стратегічних ударів на великі відстані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Посилення далекобійності

Пісторіус зауважив, що системи протиповітряної оборони IRIS-T, які передала Україні Німеччина, будуть доповнені постачанням додаткових пускових установок.

"Водночас, ми посилюємо здатність України здійснювати стратегічні удари на великі відстані. Ми доб'ємося цього завдяки німецько-українській співпраці в галузі озброєння та створенню ще одного спільного підприємства з розроблення та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності", - наголосив він.

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Дрони українського виробництва

Окремо міністр додав, що Німеччина передасть 300 млн євро на закупівлю далекобійних дронів українського виробництва.

"Ці заходи спрямовані на підтримку нової концепції оборони України. Вони допоможуть зберегти і посилити імпульс України. Україна зможе продовжувати свою оборонну боротьбу тільки за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас", - зазначив Пісторіус.

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