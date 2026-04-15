УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10805 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця України та Німеччини
1 994 14

Ми посилюємо здатність України завдавати стратегічних ударів на великі відстані, - Пісторіус

Пісторіус про далекобійні удари України

Німеччина посилює можливості України завдавати стратегічних ударів на великі відстані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Посилення далекобійності

Пісторіус зауважив, що системи протиповітряної оборони IRIS-T, які передала Україні Німеччина, будуть доповнені постачанням додаткових пускових установок.

"Водночас, ми посилюємо здатність України здійснювати стратегічні удари на великі відстані. Ми доб'ємося цього завдяки німецько-українській співпраці в галузі озброєння та створенню ще одного спільного підприємства з розроблення та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності", - наголосив він.

Також читайте: Україна й Німеччина підписали 10 документів на різних рівнях

Дрони українського виробництва

Окремо міністр додав, що Німеччина передасть 300 млн євро на закупівлю далекобійних дронів українського виробництва.

"Ці заходи спрямовані на підтримку нової концепції оборони України. Вони допоможуть зберегти і посилити імпульс України. Україна зможе продовжувати свою оборонну боротьбу тільки за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас", - зазначив Пісторіус.

Також читайте: Україна та Німеччина розпочинають обмін даними з поля бою: Федоров і Пісторіус підписали меморандум

Що передувало?

  • Раніше Мерц повідомляв, що Німеччина та Україна домовилися про нові пакети військової допомоги.
  • Міністр оборони Михайло Федоров провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час яких вони узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд.

Автор: 

Німеччина (8147) Пісторіус Борис (383)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Тауруси давай!
показати весь коментар
15.04.2026 18:39 Відповісти
+2
Приєднуюсь.
показати весь коментар
15.04.2026 18:41 Відповісти
+2
Тауруси не дадуть, бо путін засмутиться. Це війна не тільки з російською агресією, це війна з європейською неспроможністю.
показати весь коментар
15.04.2026 18:49 Відповісти

Завантаження...

 
 