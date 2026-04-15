Ми посилюємо здатність України завдавати стратегічних ударів на великі відстані, - Пісторіус
Німеччина посилює можливості України завдавати стратегічних ударів на великі відстані.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Посилення далекобійності
Пісторіус зауважив, що системи протиповітряної оборони IRIS-T, які передала Україні Німеччина, будуть доповнені постачанням додаткових пускових установок.
"Водночас, ми посилюємо здатність України здійснювати стратегічні удари на великі відстані. Ми доб'ємося цього завдяки німецько-українській співпраці в галузі озброєння та створенню ще одного спільного підприємства з розроблення та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності", - наголосив він.
Дрони українського виробництва
Окремо міністр додав, що Німеччина передасть 300 млн євро на закупівлю далекобійних дронів українського виробництва.
"Ці заходи спрямовані на підтримку нової концепції оборони України. Вони допоможуть зберегти і посилити імпульс України. Україна зможе продовжувати свою оборонну боротьбу тільки за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас", - зазначив Пісторіус.
Що передувало?
- Раніше Мерц повідомляв, що Німеччина та Україна домовилися про нові пакети військової допомоги.
- Міністр оборони Михайло Федоров провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, під час яких вони узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд.
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