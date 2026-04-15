РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество Украины и Германии
340 10

Мы укрепляем способность Украины наносить стратегические удары на большие расстояния, — Писториус

Германия расширяет возможности Украины наносить стратегические удары на большие расстояния.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Усиление дальности

Писториус отметил, что системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Украине Германия, будут дополнены поставкой дополнительных пусковых установок.

"В то же время мы усиливаем способность Украины наносить стратегические удары на большие расстояния. Мы добьемся этого благодаря германо-украинскому сотрудничеству в области вооружений и созданию еще одного совместного предприятия по разработке и производству различных типов беспилотников средней и большой дальности", — подчеркнул он.

Дроны украинского производства

Отдельно министр добавил, что Германия выделит 300 млн евро на закупку дальнобойных дронов украинского производства.

"Эти меры направлены на поддержку новой концепции обороны Украины. Они помогут сохранить и усилить импульс Украины. Украина сможет продолжать свою оборонную борьбу только при нашей совместной поддержке. Их успех зависит от всех нас", - отметил Писториус.

Что предшествовало?

Автор: 

Германия (7453) Писториус Борис (305)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тауруси давай!
показать весь комментарий
15.04.2026 18:39 Ответить
Приєднуюсь.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:41 Ответить
Тауруси не дадуть, бо путін засмутиться. Це війна не тільки з російською агресією, це війна з європейською неспроможністю.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:49 Ответить
Якщо десь у загашниках Фау-2 завалялися, то ми можемо і їх взяти
показать весь комментарий
15.04.2026 18:50 Ответить
Виробляти Фау 2 не осилить Fire Point, а все що не може виробляти Fire Point не вкладається в концепцію розвитку ЗСУ.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:52 Ответить
Немцы реально крутые. Чувствую дух древних ариев возрождается. Они ещё наваляют п***ы всему русскому миру. Ошибки третьего рейха выносим за скобки. Были ошибки. Немцы их исправили.
показать весь комментарий
15.04.2026 18:43 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 18:49 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 18:51 Ответить
Посилюють стратегічні удари на великі відстані по кацапах силою думки?
показать весь комментарий
15.04.2026 18:52 Ответить
 
 