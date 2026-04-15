Мы укрепляем способность Украины наносить стратегические удары на большие расстояния, — Писториус

Германия расширяет возможности Украины наносить стратегические удары на большие расстояния.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на встрече Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Усиление дальности

Писториус отметил, что системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые передала Украине Германия, будут дополнены поставкой дополнительных пусковых установок.

"В то же время мы усиливаем способность Украины наносить стратегические удары на большие расстояния. Мы добьемся этого благодаря германо-украинскому сотрудничеству в области вооружений и созданию еще одного совместного предприятия по разработке и производству различных типов беспилотников средней и большой дальности", — подчеркнул он.

Читайте также: Украина и Германия подписали 10 документов на разных уровнях

Дроны украинского производства

Отдельно министр добавил, что Германия выделит 300 млн евро на закупку дальнобойных дронов украинского производства.

"Эти меры направлены на поддержку новой концепции обороны Украины. Они помогут сохранить и усилить импульс Украины. Украина сможет продолжать свою оборонную борьбу только при нашей совместной поддержке. Их успех зависит от всех нас", - отметил Писториус.

Читайте также: Украина и Германия начинают обмен данными с поля боя: Федоров и Писториус подписали меморандум

Что предшествовало?