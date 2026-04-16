431 20

Украина ежедневно напоминает партнерам о нехватке ракет ПВО, - Зеленский

Зеленский заявил о дефиците перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вынужден постоянно напоминать партнерам о нехватке ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорилось во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

По словам главы государства, вопрос обеспечения ПВО остается критически важным для безопасности страны на фоне постоянных атак со стороны РФ. Он подчеркнул, что даже при наличии поддержки союзников Украина вынуждена вести ежедневную работу, чтобы удерживать внимание к этой проблеме.

Читайте также: Украинский народ получил награду "Четыре свободы": ее вручили Зеленскому в Нидерландах. ФОТОрепортаж

Украина вынуждена постоянно напоминать партнерам

Зеленский подчеркнул, что у международных партнеров есть собственные внутренние проблемы, из-за чего украинской стороне приходится регулярно возвращаться к вопросу поставок ракет.

"Мы должны постоянно координировать подобные вещи, чтобы об Украине никто не забыл. К сожалению, Украина должна сама напоминать об этом. Всем известно, что у нас есть дефицит ракет-перехватчиков, но в каждой стране есть свои внутренние вопросы, поэтому это ежедневная борьба за выживание", — отметил президент.

Он добавил, что эффективная коммуникация с союзниками является ключевым условием для обеспечения стабильной военной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия делает ставку на войну и не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций, — Зеленский

Помощь Нидерландов 

Президент отдельно отметил поддержку со стороны Нидерландов, которые участвуют в укреплении украинской противовоздушной обороны. В то же время детали относительно объемов поставок и реального дефицита остаются закрытыми.

По словам Зеленского, такая информация не разглашается из соображений безопасности. Это касается как количества ракет, так и конкретных договоренностей с партнерами.

Он подчеркнул, что вопрос обеспечения ПВО остается одним из приоритетов в диалоге с международными союзниками.

Напомним, ранее Украина обратилась к международным партнерам с призывом до ноября передать ракеты для систем Patriot и профинансировать закупку современных ракет PAC-3 для усиления противовоздушной обороны.

Читайте также: Зеленский провел переговоры с министром обороны Италии и выразил готовность к участию в программе SAFE

а уявіть якби все таки він пройшов тест на наркотики як треба і його б забракували

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ БУЛО Б ЖИВІ, скільки міліонів доль інакше б прожили життя
тест не пройшов український нарід.
тест не пройшов український нарід.
Дуже багато чужих після Голодомору. Це наслідок геноциду.
А можна це робити тихо, без iнформування про це руснi ?
Так вони й так все знають, від чергових потужних відосиків і телемарафету, кращих агентів рашки годі й шукати.
А шо кажуть партнери - "треба воювати далі" ?
- "треба було менше красти"!
Але західні лідери дуже спантеличені, побачивши, як Володимир Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу з професійним днем. Схоже, що Україна тепер самодостатня. Навіть вітчизняна версія Patriot ось-ось буде представлена.
І йухлу зручно - може планувати більш результативні атаки
А сам що? Обіцяти забовбався, чи що?

Партнери напружуються?
Без ядерної зброї миру не буде.
де фламінги, Оманська Гнида ?
Міндіч скомунхозив
що було у "слуги куйла" в Україні на початку те є і зараз.і якщо його не прибрати від влади .то не за горами повне знищення України і рашистська окупація
Це ти **** та ховаєшться за Україною мразь. Згадай скільки тебе курву разів попереджали а. згадав. Ти срань що єврейська що українська ТИ падло був згідний нас здати росіянам. А цікаве те якщо хто помітив як це падло перевзулося спочатку косоворотка)))) а потім раптом вишиванка. А тепер 73 % олухів маєте мусите захищати країну це ваш був вибір
А це каже той самий Зеленський, який говорив 13.04.26 про те, що Україна як ніколи забезпечена озброєнням на будь-які дії московитів? Чи "ета другоє"?
Чи та заява була для "внутрішнього споживання", а останні - для партнерів? То най найцифровіший міністр Федоров (який зараз в МО), розкаже цьому недолугому, що в еру інтернету не існує заяв "для внутрішнього споживання" і "назовні" (особливо, коли до країни прикута увага більшості з того "назовні"). І висновок, навіть в середині країни, напрошується один - комусь він бреше.
Якось так...
Ти не те що своїми нагадуваннями європейців заї**ав але й українців!
остолоп так i не втямив, що мав би робити ракети, замiсть асфальту... Байден ще казав йому, мовляв, вава, ти не дай кажи, з протягнутою рукою. Ты починай свое виготовляти, поки в мене е грошi для тебе.
