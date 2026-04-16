Украина ежедневно напоминает партнерам о нехватке ракет ПВО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вынужден постоянно напоминать партнерам о нехватке ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорилось во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

По словам главы государства, вопрос обеспечения ПВО остается критически важным для безопасности страны на фоне постоянных атак со стороны РФ. Он подчеркнул, что даже при наличии поддержки союзников Украина вынуждена вести ежедневную работу, чтобы удерживать внимание к этой проблеме.

Читайте также: Украинский народ получил награду "Четыре свободы": ее вручили Зеленскому в Нидерландах. ФОТОрепортаж

Зеленский подчеркнул, что у международных партнеров есть собственные внутренние проблемы, из-за чего украинской стороне приходится регулярно возвращаться к вопросу поставок ракет.

"Мы должны постоянно координировать подобные вещи, чтобы об Украине никто не забыл. К сожалению, Украина должна сама напоминать об этом. Всем известно, что у нас есть дефицит ракет-перехватчиков, но в каждой стране есть свои внутренние вопросы, поэтому это ежедневная борьба за выживание", — отметил президент.

Он добавил, что эффективная коммуникация с союзниками является ключевым условием для обеспечения стабильной военной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия делает ставку на войну и не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций, — Зеленский

Помощь Нидерландов

Президент отдельно отметил поддержку со стороны Нидерландов, которые участвуют в укреплении украинской противовоздушной обороны. В то же время детали относительно объемов поставок и реального дефицита остаются закрытыми.

По словам Зеленского, такая информация не разглашается из соображений безопасности. Это касается как количества ракет, так и конкретных договоренностей с партнерами.

Он подчеркнул, что вопрос обеспечения ПВО остается одним из приоритетов в диалоге с международными союзниками.

Напомним, ранее Украина обратилась к международным партнерам с призывом до ноября передать ракеты для систем Patriot и профинансировать закупку современных ракет PAC-3 для усиления противовоздушной обороны.

Президент Зеленский посетовал на негативное влияние войны в Иране на мирные усилия и поставки оружия Украине партнерами. По его словам, в Украине такой дефицит системы противоракетной обороны Patriot, что "хуже быть не может".

Читайте также: Зеленский провел переговоры с министром обороны Италии и выразил готовность к участию в программе SAFE