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Новини дефіцит ракет для систем ППО Візит Зеленського до Нідерландів
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Україна щодня нагадує партнерам про нестачу ракет ППО, - Зеленський

Зеленський заявив про дефіцит перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ змушений постійно нагадувати партнерам про нестачу ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

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За словами глави держави, питання забезпечення ППО залишається критично важливим для безпеки країни на тлі постійних атак з боку РФ. Він наголосив, що навіть за наявності підтримки союзників Україна змушена вести щоденну роботу, аби утримувати увагу до цієї проблеми.

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Україна змушена постійно нагадувати партнерам

Зеленський підкреслив, що міжнародні партнери мають власні внутрішні виклики, через що українській стороні доводиться регулярно повертатися до питання постачання ракет.

"Ми повинні постійно координувати подібні речі, щоб про Україну ніхто не забув. На жаль, Україна повинна сама нагадувати про це. Усім відомо, що в нас є дефіцит ракет-перехоплювачів, але в кожній країні є свої внутрішні питання, тому це щоденна боротьба за виживання", — зазначив президент.

Він додав, що ефективна комунікація із союзниками є ключовою умовою для забезпечення стабільної військової допомоги.

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Допомога Нідерландів 

Президент окремо відзначив підтримку з боку Нідерландів, які беруть участь у зміцненні української протиповітряної оборони. Водночас деталі щодо обсягів постачання та реального дефіциту залишаються закритими.

За словами Зеленського, така інформація не розголошується з міркувань безпеки. Це стосується як кількості ракет, так і конкретних домовленостей із партнерами.

Він підкреслив, що питання забезпечення ППО залишається одним із пріоритетів у діалозі з міжнародними союзниками.

Нагадаємо, раніше Україна звернулася до міжнародних партнерів із закликом до листопада передати ракети для систем Patriot та профінансувати закупівлю сучасних ракет PAC-3 для посилення протиповітряної оборони.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28446) Нідерланди (1723) ППО (4298) ракети (4515)
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Топ коментарі
+14
а уявіть якби все таки він пройшов тест на наркотики як треба і його б забракували

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ БУЛО Б ЖИВІ, скільки міліонів доль інакше б прожили життя
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16.04.2026 18:23 Відповісти
+11
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16.04.2026 18:23 Відповісти
+6
тест не пройшов український нарід.
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16.04.2026 18:32 Відповісти

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