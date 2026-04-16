Український народ отримав нагороду "Чотири свободи": її вручили Зеленському в Нідерландах. ФОТОрепортаж

У нідерландському місті Мідделбург президент України Володимир Зеленський від імені всього українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards ("Чотири свободи") за мужність і стійкість у боротьбі за свободу.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, нагороду вручили прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та Єлизавета Рузвельт у присутності Короля Нідерландів Віллема-Александра та принцеси Беатрікс.

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Хвилина мовчання

Під час звернення до учасників церемонії нагородження президент зазначив, що сьогодні в Україні ще один важкий день.

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"Лише за одну ніч РФ випустила майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет і крилаті ракети. Унаслідок обстрілів десятки людей постраждали і, на жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, чиї життя забрала війна Росії.

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Масований обстріл 16 квітня