Український народ отримав нагороду "Чотири свободи": її вручили Зеленському в Нідерландах. ФОТОрепортаж
У нідерландському місті Мідделбург президент України Володимир Зеленський від імені всього українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards ("Чотири свободи") за мужність і стійкість у боротьбі за свободу.
Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, нагороду вручили прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та Єлизавета Рузвельт у присутності Короля Нідерландів Віллема-Александра та принцеси Беатрікс.
Хвилина мовчання
Під час звернення до учасників церемонії нагородження президент зазначив, що сьогодні в Україні ще один важкий день.
"Лише за одну ніч РФ випустила майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет і крилаті ракети. Унаслідок обстрілів десятки людей постраждали і, на жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, чиї життя забрала війна Росії.
Масований обстріл 16 квітня
- У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
- Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
- У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
- В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 9 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
- У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
- У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.
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