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Новини Фото Нагорода Зеленському
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Український народ отримав нагороду "Чотири свободи": її вручили Зеленському в Нідерландах. ФОТОрепортаж

У нідерландському місті Мідделбург президент України Володимир Зеленський від імені всього українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards ("Чотири свободи") за мужність і стійкість у боротьбі за свободу.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський і українці отримали нагороду Чотири свободи

Що відомо

Як зазначається, нагороду вручили прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та Єлизавета Рузвельт у присутності Короля Нідерландів Віллема-Александра та принцеси Беатрікс.

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Зеленський і українці отримали нагороду Чотири свободи

Хвилина мовчання

Під час звернення до учасників церемонії нагородження президент зазначив, що сьогодні в Україні ще один важкий день.

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Зеленський і українці отримали нагороду Чотири свободи

"Лише за одну ніч РФ випустила майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет і крилаті ракети. Унаслідок обстрілів десятки людей постраждали і, на жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, чиї життя забрала війна Росії.

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Зеленський і українці отримали нагороду Чотири свободи
Зеленський і українці отримали нагороду Чотири свободи

Масований обстріл 16 квітня

  • У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
  • Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
  • У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
  • В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 9 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
  • У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
  • У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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Зеленський Володимир (28446) нагорода (1394) Нідерланди (1723)
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Топ коментарі
+16
Це від того " народу", що у 2019 році на.рав на виборчих дільницях, а у 2022 з..бався у Нідерланди7
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16.04.2026 17:07 Відповісти
+14
Це за те що відкосив чотири рази..
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16.04.2026 17:08 Відповісти
+14
чотири ухилянства - чотири нагороди. Шо не так ?

Міндіч і Лисий з Кварталу підтвердять, що достойний
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16.04.2026 17:12 Відповісти

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