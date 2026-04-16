Украинский народ получил награду "Четыре свободы": ее вручили Зеленскому в Нидерландах. ФОТОрепортаж
В нидерландском городе Мидделбург президент Украины Владимир Зеленский в имени всего Украинского народа получил награду Four Freedoms Awards ("Четыре свободы") за мужество и стойкость в борьбе за свободу.
Об этом сообщает офис президента, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, награду вручили премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и Элизабет Рузвельт в присутствии короля Нидерландов Виллема-Александра и принцессы Беатрикс.
Минута молчания
Во время обращения к участникам церемонии награждения президент отметил, что сегодня в Украине еще один тяжелый день.
"Всего за одну ночь РФ выпустила почти 300 ударных дронов, 19 баллистических ракет и крылатых ракет. В результате обстрелов десятки людей пострадали и, к сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что присутствующие почтили минутой молчания память тех, чьи жизни унесла война России.
Массированный обстрел 16 апреля
- В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
- По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
- В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
- В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
- В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
- В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.
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