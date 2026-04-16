Украинский народ получил награду "Четыре свободы": ее вручили Зеленскому в Нидерландах. ФОТОрепортаж

В нидерландском городе Мидделбург президент Украины Владимир Зеленский в имени всего Украинского народа получил награду Four Freedoms Awards ("Четыре свободы") за мужество и стойкость в борьбе за свободу.

Об этом сообщает офис президента, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, награду вручили премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и Элизабет Рузвельт в присутствии короля Нидерландов Виллема-Александра и принцессы Беатрикс.

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Минута молчания

Во время обращения к участникам церемонии награждения президент отметил, что сегодня в Украине еще один тяжелый день.

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"Всего за одну ночь РФ выпустила почти 300 ударных дронов, 19 баллистических ракет и крылатых ракет. В результате обстрелов десятки людей пострадали и, к сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присутствующие почтили минутой молчания память тех, чьи жизни унесла война России.

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Массированный обстрел 16 апреля