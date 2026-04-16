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Новости Фото Награда Зеленскому
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Украинский народ получил награду "Четыре свободы": ее вручили Зеленскому в Нидерландах. ФОТОрепортаж

В нидерландском городе Мидделбург президент Украины Владимир Зеленский в имени всего Украинского народа получил награду Four Freedoms Awards ("Четыре свободы") за мужество и стойкость в борьбе за свободу.

Об этом сообщает офис президента, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский и украинцы получили награду

Что известно

Как отмечается, награду вручили премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и Элизабет Рузвельт в присутствии короля Нидерландов Виллема-Александра и принцессы Беатрикс.

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Зеленский и украинцы получили награду

Минута молчания

Во время обращения к участникам церемонии награждения президент отметил, что сегодня в Украине еще один тяжелый день.

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Зеленский и украинцы получили награду

"Всего за одну ночь РФ выпустила почти 300 ударных дронов, 19 баллистических ракет и крылатых ракет. В результате обстрелов десятки людей пострадали и, к сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что присутствующие почтили минутой молчания память тех, чьи жизни унесла война России.

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Зеленский и украинцы получили награду
Зеленский и украинцы получили награду

Массированный обстрел 16 апреля

  • В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
  • По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
  • В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
  • В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
  • В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
  • В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

Автор: 

Зеленский Владимир (24921) награда (1912) Нидерланды (1713)
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Топ комментарии
+16
Це від того " народу", що у 2019 році на.рав на виборчих дільницях, а у 2022 з..бався у Нідерланди7
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16.04.2026 17:07 Ответить
+14
Це за те що відкосив чотири рази..
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16.04.2026 17:08 Ответить
+14
чотири ухилянства - чотири нагороди. Шо не так ?

Міндіч і Лисий з Кварталу підтвердять, що достойний
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16.04.2026 17:12 Ответить

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