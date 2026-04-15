Франция, Германия, Нидерланды и Италия - против ускоренного вступления Украины в ЕС, - Politico

Ряд правительств стран Евросоюза выступают против ускорения процесса вступления новых членов, в том числе - Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

Причины сопротивления ускоренному вступлению

В материале говорится, что страх дать повод популистам, национальные референдумы по каждому новому члену и коллективная травма от взаимодействия с Венгрией с момента ее вступления в 2004 году – все это способствует нежеланию видеть расширение ЕС в нескольких столицах.

Последней к ЕС в 2013 году присоединилась Хорватия, и с тех пор ни одна страна не вступила в блок.

Принятие новых членов - инициатива, которую возглавила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - должно было быть включено в повестку дня саммита ЕС в Никосии (Кипр) в конце этого месяца. Однако, по словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, из-за неоднозначной позиции лидеров по этому вопросу теперь маловероятно, что он будет включен в повестку дня.

"Процесс расширения должен оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет", - заявил Politico заместитель министра Франции по европейским делам Бенжамен Аддад.

Наибольшую тревогу среди правительств вызывает опасение политических последствий для любого лидера, который вынесет вопрос о новых членах ЕС на национальное обсуждение.

"Повторение дебатов о "польских сантехниках", охвативших многие страны ЕС перед вступлением Варшавы в 2004 году, когда некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе, является одним из главных факторов беспокойства в столицах ЕС", - пишет издание.

"Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали в отношении поляков, мы, вероятно, услышим в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Приедут ли они, чтобы забрать наши рабочие места?", - говорит дипломат одной из стран ЕС.

Обеспокоенность Франции

Эта обеспокоенность особенно сильна во Франции, которая согласно закону должна провести референдум по вопросу принятия в ЕС любого нового члена.

Во Франции тема членства Украины в ЕС может, в частности, усилить позиции лидера популистской правой партии "Национальное собрание" Джордана Барделли, который, согласно опросам, выиграет первый тур президентских выборов 2027 года у своего правоцентристского соперника Эдуара Филипа.

Другие страны тоже против

Однако не только Франция. Дипломаты ЕС заявили, что Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный "основанный на заслугах" процесс ЕС должен соблюдаться без исключений из геополитических соображений, даже несмотря на понимание того, почему такие страны, как Украина и Молдова, находятся под давлением в отношении быстрого присоединения.

"Конечно, мы не хотим ослаблять (президента Украины Владимира, - ред.) Зеленского... но подавляющее большинство государств-членов сейчас не испытывают желания участвовать в этой дискуссии", - сказал высокопоставленный дипломат из одной из крупных европейских стран.

Издание отмечает, что Украина рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии.

"Потенциальное мирное соглашение с Россией может включать перспективу членства в ЕС уже в 2027 году в качестве приманки для украинских избирателей", - пишет Politico.

Однако страны ЕС не согласны принять Украину в следующем году, а послы в начале марта решительно выступили против радикального подхода к вступлению, который позволил бы ускорить сроки членства.

В свою очередь, самые большие сторонники Украины, в частности Швеция и Дания, настаивают на завершении переговоров до конца следующего года. Но для начала переговоров по договору о вступлении нужен "зеленый свет" от крупных членов ЕС, а это сложная задача.

"Мы еще не там", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

