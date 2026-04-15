Франция, Германия, Нидерланды и Италия - против ускоренного вступления Украины в ЕС, - Politico
Ряд правительств стран Евросоюза выступают против ускорения процесса вступления новых членов, в том числе - Украины.
Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.
Причины сопротивления ускоренному вступлению
В материале говорится, что страх дать повод популистам, национальные референдумы по каждому новому члену и коллективная травма от взаимодействия с Венгрией с момента ее вступления в 2004 году – все это способствует нежеланию видеть расширение ЕС в нескольких столицах.
Последней к ЕС в 2013 году присоединилась Хорватия, и с тех пор ни одна страна не вступила в блок.
Принятие новых членов - инициатива, которую возглавила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - должно было быть включено в повестку дня саммита ЕС в Никосии (Кипр) в конце этого месяца. Однако, по словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, из-за неоднозначной позиции лидеров по этому вопросу теперь маловероятно, что он будет включен в повестку дня.
"Процесс расширения должен оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет", - заявил Politico заместитель министра Франции по европейским делам Бенжамен Аддад.
Наибольшую тревогу среди правительств вызывает опасение политических последствий для любого лидера, который вынесет вопрос о новых членах ЕС на национальное обсуждение.
"Повторение дебатов о "польских сантехниках", охвативших многие страны ЕС перед вступлением Варшавы в 2004 году, когда некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе, является одним из главных факторов беспокойства в столицах ЕС", - пишет издание.
"Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали в отношении поляков, мы, вероятно, услышим в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Приедут ли они, чтобы забрать наши рабочие места?", - говорит дипломат одной из стран ЕС.
Обеспокоенность Франции
Эта обеспокоенность особенно сильна во Франции, которая согласно закону должна провести референдум по вопросу принятия в ЕС любого нового члена.
Во Франции тема членства Украины в ЕС может, в частности, усилить позиции лидера популистской правой партии "Национальное собрание" Джордана Барделли, который, согласно опросам, выиграет первый тур президентских выборов 2027 года у своего правоцентристского соперника Эдуара Филипа.
Другие страны тоже против
Однако не только Франция. Дипломаты ЕС заявили, что Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный "основанный на заслугах" процесс ЕС должен соблюдаться без исключений из геополитических соображений, даже несмотря на понимание того, почему такие страны, как Украина и Молдова, находятся под давлением в отношении быстрого присоединения.
"Конечно, мы не хотим ослаблять (президента Украины Владимира, - ред.) Зеленского... но подавляющее большинство государств-членов сейчас не испытывают желания участвовать в этой дискуссии", - сказал высокопоставленный дипломат из одной из крупных европейских стран.
Издание отмечает, что Украина рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии.
"Потенциальное мирное соглашение с Россией может включать перспективу членства в ЕС уже в 2027 году в качестве приманки для украинских избирателей", - пишет Politico.
Однако страны ЕС не согласны принять Украину в следующем году, а послы в начале марта решительно выступили против радикального подхода к вступлению, который позволил бы ускорить сроки членства.
В свою очередь, самые большие сторонники Украины, в частности Швеция и Дания, настаивают на завершении переговоров до конца следующего года. Но для начала переговоров по договору о вступлении нужен "зеленый свет" от крупных членов ЕС, а это сложная задача.
"Мы еще не там", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.
А ЗЄ шостий рік пляшки здає, щоб зброю купувати.
Невже так складно вакансію хитрожопого диктатора, що звільнилася у ЄС після поразки Орбана, віддати найпотужнішому лідору всіх часів та народів?
уже бы сказали все честно как есть в 2004 году и на этом бы закончили.
Процес вступу Румунії до ЄС був тривалим (тривав понад 10 років) і супроводжувався виконанням жорстких вимог. Як і будь-яка інша країна-кандидат, Румунія мала відповідати так званим Копенгагенським критеріям, встановленим у 1993 році.
то есть
сша гарантировали силовую составляющую и в брюсселе уже просто закрыли нос чтобы не чувствовать коррупционную вонь.
Румунія вступала 10 років. І виконувала для вступу вимоги ЄС.
Ніхто ні на що очі не затуляв. І корупція була проблемою, яка заважала вступу Румунії.
Марення, що хтось когось приймав просто так в умовах європейської бюрократії - щось з серії віри у пласку Землю.
Тобто, якщо користуватися "шарою", як Румунія, то десь у 2032 році вступ України може статися за умови виконання чітких критеріїв.
Наскільки я пам'ятаю, приблизно про такі терміни у ЄС і кажуть.
Стабільність інститутів:
Забезпечення верховенства права та захисту прав людини.
Захист меншин: Особлива увага приділялася правам великої угорської громади та інтеграції ромського населення.
Реформа правосуддя: Це була «найболючіша» точка. ЄС вимагав створення незалежної судової системи та реальної боротьби з корупцією на високому рівні.
У нас стабільна демократія? Коли були останні вибори? Що з свободою слова?
Як справи з правами громадян?
Як там з стабільністю інститутів?
З парламентом та кабміном все норм?
Про верховенство права навіть знущатися не варто.