Франция, Германия, Нидерланды и Италия - против ускоренного вступления Украины в ЕС, - Politico

Politico назвало страны, которые блокируют быстрое вступление Украины в ЕС

Ряд правительств стран Евросоюза выступают против ускорения процесса вступления новых членов, в том числе - Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

Причины сопротивления ускоренному вступлению 

В материале говорится, что страх дать повод популистам, национальные референдумы по каждому новому члену и коллективная травма от взаимодействия с Венгрией с момента ее вступления в 2004 году – все это способствует нежеланию видеть расширение ЕС в нескольких столицах.

Последней к ЕС в 2013 году присоединилась Хорватия, и с тех пор ни одна страна не вступила в блок.

Принятие новых членов - инициатива, которую возглавила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - должно было быть включено в повестку дня саммита ЕС в Никосии (Кипр) в конце этого месяца. Однако, по словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, из-за неоднозначной позиции лидеров по этому вопросу теперь маловероятно, что он будет включен в повестку дня.

"Процесс расширения должен оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет", - заявил Politico заместитель министра Франции по европейским делам Бенжамен Аддад.

Наибольшую тревогу среди правительств вызывает опасение политических последствий для любого лидера, который вынесет вопрос о новых членах ЕС на национальное обсуждение.

"Повторение дебатов о "польских сантехниках", охвативших многие страны ЕС перед вступлением Варшавы в 2004 году, когда некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемые рабочие места в Западной Европе, является одним из главных факторов беспокойства в столицах ЕС", - пишет издание.

"Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали в отношении поляков, мы, вероятно, услышим в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Приедут ли они, чтобы забрать наши рабочие места?", - говорит дипломат одной из стран ЕС.

Обеспокоенность Франции

Эта обеспокоенность особенно сильна во Франции, которая согласно закону должна провести референдум по вопросу принятия в ЕС любого нового члена.

Во Франции тема членства Украины в ЕС может, в частности, усилить позиции лидера популистской правой партии "Национальное собрание" Джордана Барделли, который, согласно опросам, выиграет первый тур президентских выборов 2027 года у своего правоцентристского соперника Эдуара Филипа.

Другие страны тоже против 

Однако не только Франция. Дипломаты ЕС заявили, что Германия, Нидерланды и Италия утверждают, что сложный "основанный на заслугах" процесс ЕС должен соблюдаться без исключений из геополитических соображений, даже несмотря на понимание того, почему такие страны, как Украина и Молдова, находятся под давлением в отношении быстрого присоединения.

"Конечно, мы не хотим ослаблять (президента Украины Владимира, - ред.) Зеленского... но подавляющее большинство государств-членов сейчас не испытывают желания участвовать в этой дискуссии", - сказал высокопоставленный дипломат из одной из крупных европейских стран.

Издание отмечает, что Украина рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии.

"Потенциальное мирное соглашение с Россией может включать перспективу членства в ЕС уже в 2027 году в качестве приманки для украинских избирателей", - пишет Politico.

Однако страны ЕС не согласны принять Украину в следующем году, а послы в начале марта решительно выступили против радикального подхода к вступлению, который позволил бы ускорить сроки членства.

В свою очередь, самые большие сторонники Украины, в частности Швеция и Дания, настаивают на завершении переговоров до конца следующего года. Но для начала переговоров по договору о вступлении нужен "зеленый свет" от крупных членов ЕС, а это сложная задача.

"Мы еще не там", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

А мрія Зеленського, щоб під час його каденціі ми стали членами ЄС! Ага... щас. При Зеленському ми небудемо ні ЄС ні в НАТО.
Мало! Зеленскому потрібна 100% гарантія. Тому новий прем'єр мадярів буде обісраний так, щоб заявив, що він проти вступу України в ЄС. Тоді лохторат можна буде продовжувати кормити, що не приймають через "деяких прокацапських членів", а не через невиконання статуту ЄС про критерії вступу.
Ага.
А ЗЄ шостий рік пляшки здає, щоб зброю купувати.
15.04.2026 00:13 Ответить
І тому ми маємо воювати за них? Безкоштовно?!
15.04.2026 00:10 Ответить
hombre... безкоштовно? ви взагалі читаете новини?
15.04.2026 00:11 Ответить
Ага.
А ЗЄ шостий рік пляшки здає, щоб зброю купувати.
15.04.2026 00:13 Ответить
бачимо де ти воюешь
15.04.2026 00:17 Ответить
Я своє зробив ще з 2014 року, потім зелена влада зрадила південь
15.04.2026 00:36 Ответить
хуже, Украина берет в долг чтобы воевать за них.
15.04.2026 00:19 Ответить
Тут надо уточнить кто мы) кто-то бесплатно, а кто-то очень даже не и нет. Просто до низов деньги не доходят. Застряеят все в узком месте. Это узкое место как раз по Европе и кататься сейчас)
15.04.2026 00:30 Ответить
А мрія Зеленського, щоб під час його каденціі ми стали членами ЄС! Ага... щас. При Зеленському ми небудемо ні ЄС ні в НАТО.
15.04.2026 00:10 Ответить
Україні б вижити при зеленському...
15.04.2026 01:33 Ответить
От невдячні...

Невже так складно вакансію хитрожопого диктатора, що звільнилася у ЄС після поразки Орбана, віддати найпотужнішому лідору всіх часів та народів?
15.04.2026 00:11 Ответить
Тепер ЛІДОР скаже , що піде с посади тільки після надання залишкам України членства в ЄС ... тобто - НІКОЛИ !
15.04.2026 00:15 Ответить
Мало! Зеленскому потрібна 100% гарантія. Тому новий прем'єр мадярів буде обісраний так, щоб заявив, що він проти вступу України в ЄС. Тоді лохторат можна буде продовжувати кормити, що не приймають через "деяких прокацапських членів", а не через невиконання статуту ЄС про критерії вступу.
15.04.2026 00:16 Ответить
І через 4 роки знову Орбана переоберуть.
15.04.2026 00:21 Ответить
Авторитети проти, зате шавки типа Прибалтики обома руками ЗА!
15.04.2026 00:18 Ответить
Кацапіга знову вилізла хрюкати 🤣🤣🤣
15.04.2026 00:39 Ответить
Хомячки эуропейские подтянулись
15.04.2026 00:42 Ответить
По кацапськи захрюкало 🤣🤣🤣
15.04.2026 00:44 Ответить
Похрюкай по ухилянтски, покажи класс.
15.04.2026 00:46 Ответить
Ухилянтів не існує, кацапєд. Москворотих гонимо на москалів і це прекрасно 🤣🤣🇺🇦
15.04.2026 00:54 Ответить
А мовнюков всех за границу отправим..
15.04.2026 01:37 Ответить
Тобі свиня в окопі буде все одно 🤣🤣🤣
15.04.2026 01:49 Ответить
Проще наверное перечислить кто ЗА. Или там перечислять некого?
15.04.2026 00:26 Ответить
удобно устроились

уже бы сказали все честно как есть в 2004 году и на этом бы закончили.
15.04.2026 00:31 Ответить
А хтось казав, що можна вступити у ЄС не відповідаючи будь-яким вимогам ЄС?
15.04.2026 00:33 Ответить
ну взяли же насквозь прогнившую от коррупцию румынию и даже глазом не моргнули
15.04.2026 00:35 Ответить
Хто сказав, що Румунія не виконувала вимоги ЄС для вступу?

Процес вступу Румунії до ЄС був тривалим (тривав понад 10 років) і супроводжувався виконанням жорстких вимог. Як і будь-яка інша країна-кандидат, Румунія мала відповідати так званим Копенгагенським критеріям, встановленим у 1993 році.
15.04.2026 00:38 Ответить
тогда уже брали закрыв глаза на несоответствие потому, что румыния была в нато

то есть

сша гарантировали силовую составляющую и в брюсселе уже просто закрыли нос чтобы не чувствовать коррупционную вонь.
15.04.2026 00:44 Ответить
Читай ще раз.

Румунія вступала 10 років. І виконувала для вступу вимоги ЄС.
Ніхто ні на що очі не затуляв. І корупція була проблемою, яка заважала вступу Румунії.

Марення, що хтось когось приймав просто так в умовах європейської бюрократії - щось з серії віри у пласку Землю.
15.04.2026 00:48 Ответить
вы идеалист и слишком сильно верите в то, что написано официальными органами.
15.04.2026 01:38 Ответить
Це краще, ніж вірити виключно у свої марення та написи на парканах.
15.04.2026 08:54 Ответить
Якщо говорити про юридичну процедуру безпосереднього вступу України, то вона розпочалася у 2022 році.

Тобто, якщо користуватися "шарою", як Румунія, то десь у 2032 році вступ України може статися за умови виконання чітких критеріїв.
Наскільки я пам'ятаю, приблизно про такі терміни у ЄС і кажуть.
15.04.2026 00:58 Ответить
Румунія мала довести, що вона є стабільною демократією.

Стабільність інститутів:
Забезпечення верховенства права та захисту прав людини. ​
Захист меншин: Особлива увага приділялася правам великої угорської громади та інтеграції ромського населення.
Реформа правосуддя: Це була «найболючіша» точка. ЄС вимагав створення незалежної судової системи та реальної боротьби з корупцією на високому рівні.

У нас стабільна демократія? Коли були останні вибори? Що з свободою слова?
Як справи з правами громадян?
Як там з стабільністю інститутів?
З парламентом та кабміном все норм?
Про верховенство права навіть знущатися не варто.
15.04.2026 00:45 Ответить
Ну з цим прискореним вступом це просто якийсь сценарист прошляпив. Могли ще зі звичайним вступом і гарантіями безпеки сезонів 10 відіграти. Зараз швиденько згорнуть цю ідею й повернуться до звичної сталеводикобразної лінії.
15.04.2026 00:34 Ответить
Одним словом, з усіх переговорних кластерів перед очікуваним Банковою прискореним прийняттям у 2027 році в ЄС вийшов очікуваний потужний клістир у дупу гундосу. Західні лідери нарешті зрозуміли імітаторські здібності ЗЕ та Ко у реалізації необхідних для вступу до ЄС реформ.
15.04.2026 00:37 Ответить
слугі нє раскошєлілісь за заслугі !
15.04.2026 00:47 Ответить
Коли Україна поверне ядерну зброю вони заплатять за все ☝️
15.04.2026 01:11 Ответить
А потужний клоун по хмарафону с міндічом говорить що в 27р вступим що знову бреше
15.04.2026 05:16 Ответить
І в чому вони не праві? Давайте знову подякуємо олгофренам з секти 73% і ********* яких вони привели до влади. Брава!
15.04.2026 08:01 Ответить
Раніше постійно були новини про вступ України в НАТО, тепер постійно новини про вступ України в ЄС. А цікаво куди далі Україна має вступати ?
15.04.2026 08:49 Ответить
"Потенційна мирна угода з Росією може включати перспективу членства в ЄС вже у 2027 році як пряник для українських виборців" Джерело: https://censor.net/ua/n3610551 і нащо це европі? Звістно що вони "Однак країни ЄС не погоджуються прийняти Україну наступного року, а посли на початку березня рішуче виступили проти радикального підходу до вступу "
