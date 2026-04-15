Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія проти прискореного вступу України до ЄС, - Politico

Низка урядів країн Євросоюзу проти пришвидшення вступу нових членів, зокрема й України.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатів і чиновників ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Причини спротиву пришвидшеному вступу

У матеріалі йдеться, що страх дати привід популістам, національні референдуми щодо кожного нового члена та колективна травма від взаємодії з Угорщиною з моменту її вступу у 2004 році – все це сприяє небажанню бачити розширення ЄС у кількох столицях.

Останньою до ЄС 2013 року приєдналася Хорватія і відтоді жодна країна не вступила до блоку.

Прийняття нових членів - ініціатива, яку очолила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, мало б бути включене до порядку денного саміту ЄС у Нікосії (Кіпр) наприкінці цього місяця. Однак, за словами одного з високопосадовців ЄС, через неоднозначну позицію лідерів до цього питання тепер малоймовірно, що воно буде включено до порядку денного.

"Процес розширення повинен залишатися вимогливим і ґрунтуватися на заслугах, щоб забезпечити його успіх і авторитет", – заявив Politico заступник міністра Франції з питань європейських справ Бенжамен Аддад.

Найбільше занепокоєння серед урядів викликає побоювання політичних наслідків для будь-якого лідера, який винесе питання про нових членів ЄС на національне обговорення.

"Повторення дебатів про "польських сантехніків", які охопили багато країн ЄС перед вступом Варшави в 2004 році, коли деякі політики стверджували, що дешева польська робоча сила замінить високооплачувані робочі місця в Західній Європі, є одним з головних чинників занепокоєння у столицях ЄС", - пише видання.

"Ті самі напівпопулістські, напівксенофобські аргументи, які ми чули щодо поляків, ми, ймовірно, почуємо щодо українців та будь-якого іншого кандидата. Хто ці люди? Що вони будуть робити в нашому клубі? Чи приїдуть вони, щоб забрати наші робочі місця?",- говорить дипломат однієї із країн ЄС.

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Занепокоєння Франції

Це занепокоєння особливо сильне у Франції, яка згідно із законом має провести референдум щодо прийняття до ЄС будь-якого нового члена.

У Франції тема членства України в ЄС може, зокрема, посилити позиції лідера популістської правої партії "Національні збори" Джордана Барделли, який, згідно з опитуваннями, виграє перший тур президентських виборів 2027 року у свого правоцентристського суперника Едуара Філіпа.

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Інші країни теж проти

Однак не лише Франція. Дипломати ЄС заявили, що Німеччина, Нідерланди та Італія стверджують, що складний "заснований на заслугах" процес ЄС має дотримуватися без винятків з геополітичних міркувань, навіть попри розуміння, чому такі країни, як Україна та Молдова, перебувають під тиском щодо швидкого приєднання.

"Звичайно, ми не хочемо послабити (президента України Володимира, - ред.) Зеленського... але переважна більшість держав-членів зараз не відчувають бажання брати участь у цій дискусії", - сказав високопоставлений дипломат з однієї з великих європейських країн.

Видання зазначає, що Україна розглядає членство в ЄС як гарантію безпеки проти майбутньої російської агресії.

"Потенційна мирна угода з Росією може включати перспективу членства в ЄС вже у 2027 році як пряник для українських виборців", - пише Politico.

Однак країни ЄС не погоджуються прийняти Україну наступного року, а посли на початку березня рішуче виступили проти радикального підходу до вступу, який дозволив би прискорити терміни членства.

Своєю чергою найбільші прихильники України, зокрема Швеція та Данія, наполягають на завершенні переговорів до кінця наступного року. Але для початку переговорів щодо договору про вступ потрібне "зелене світло" від великих членів ЄС, а це складне завдання.

"Ми ще не там", - сказав високопосадовець ЄС.

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