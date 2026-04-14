Зеленський виступив проти неповного членства в Євросоюзі: Нам не потрібен "ЄС-лайт"
Україна розраховує на повноцінне членство у Європейському Союзі - без "лайт-форматів".
Про це заявив президент Володимир Зеленський під спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні 14 квітня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Україна прагне повноцінного членства
"Всі у Європі знають нашу позицію: нам не потрібен "ЄС-лайт". Як і "НАТО-лайт", якщо чесно. Так само, вважаю, Європі та країнам НАТО Україна потрібна як сильний партнер, потрібна наша сильна армія. Нікому не потрібна "українська армія-лайт", що то буде за захист? Тому я вважаю, що це зацікавленість двостороння", - сказав глава держави.
Своєю чергою Мерц зазначив, що Україна рухається до зближення з ЄС, виконуючи необхідні завдання на цьому шляху, що зрештою має привести до тісної інтеграції.
"Це не є членством другого порядку, це просто процес наближення. Україна має виконати певні завдання, і ЄС має свої завдання. Незалежно від всіх часових планів, у кінці Україна має бути тісно пов’язана з ЄС і люди в Україні мають знати: їхнє майбутнє, якщо вони цього хочуть, - це Європа", - сказав канцлер ФРН.
Він зазначив, що якщо партнери хочуть мати "мати спільний простір, безпеки, свободи, то Україна, як одна з країн найбільших по території в Європі, на довгострокову перспективу має бути неодмінною членом ЄС".
Вступ до ЄС не буде швидким
Нагадаємо, що також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що членство України в ЄС є стратегічно важливим, але потребує часу та реформ.
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В них вже був Орбан, а ще залишається Фіцо.
Тобі 🤡 ясно пояснили, що для вступу України в ЄС потрібно проведення реформ і боротьба з корупцією.
Роби те що маєш, а не шмарклі розпускай!
воно не слава, воно малорос владімір.