Зеленский выступил против неполного членства в Евросоюзе: Нам не нужен "ЕС-лайт"

Украина претендует только на полноправное членство в ЕС — Зеленский

Украина рассчитывает на полноправное членство в Европейском Союзе — без "облегченных форматов".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине 14 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Украина стремится к полноправному членству 

"Все в Европе знают нашу позицию: нам не нужен "ЕС-лайт". Как и "НАТО-лайт", если честно. Точно так же, считаю, Европе и странам НАТО Украина нужна как сильный партнер, нужна наша сильная армия. Никому не нужна "украинская армия-лайт", что это будет за защита? Поэтому я считаю, что это взаимная заинтересованность", — сказал глава государства.

В свою очередь Мерц отметил, что Украина движется к сближению с ЕС, выполняя необходимые задачи на этом пути, что в конечном итоге должно привести к тесной интеграции.

"Это не членство второго порядка, это просто процесс сближения. Украина должна выполнить определенные задачи, и у ЕС есть свои задачи. Независимо от всех временных планов, в конечном итоге Украина должна быть тесно связана с ЕС, и люди в Украине должны знать: их будущее, если они этого хотят, — это Европа", — сказал канцлер ФРГ.

Он отметил, что если партнеры хотят иметь "общее пространство безопасности и свободы, то Украина, как одна из крупнейших по территории стран в Европе, в долгосрочной перспективе должна стать полноправным членом ЕС".

Читайте также: Четкая дата вступления Украины в ЕС — это гарантия поражения РФ, — Зеленский

Вступление в ЕС не будет быстрым

Напомним, что также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что членство Украины в ЕС является стратегически важным, но требует времени и реформ.

Читайте также: Исключения в критериях вступления в ЕС не сыграли бы в пользу Украины, — Кос

Зеленський Владимир (23927) Евросоюз (17930) Фридрих Мерц (401)
Топ комментарии
+13
А ЄС не потрібен черговий кручу-верчу.🤹‍♂️
В них вже був Орбан, а ще залишається Фіцо.
Тобі 🤡 ясно пояснили, що для вступу України в ЄС потрібно проведення реформ і боротьба з корупцією.
Роби те що маєш, а не шмарклі розпускай!
14.04.2026 18:06 Ответить
14.04.2026 18:06 Ответить
+6
нєнє.
воно не слава, воно малорос владімір.
14.04.2026 18:06 Ответить
14.04.2026 18:06 Ответить
+6
14.04.2026 18:35 Ответить
14.04.2026 18:35 Ответить
Слава Зеленському!
показать весь комментарий
14.04.2026 17:58 Ответить
нєнє.
воно не слава, воно малорос владімір.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:06 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2026 18:35 Ответить
клоун! и это не Зе!
показать весь комментарий
14.04.2026 19:03 Ответить
Не хотел частями в нато получили дулю . Не хочет с ограничениями в европу (заставят делать реформы) значит будем серой зоной . А скорее всего так и останемся москалями .
показать весь комментарий
14.04.2026 18:03 Ответить
А ЄС не потрібен черговий кручу-верчу.🤹‍♂️
В них вже був Орбан, а ще залишається Фіцо.
Тобі 🤡 ясно пояснили, що для вступу України в ЄС потрібно проведення реформ і боротьба з корупцією.
Роби те що маєш, а не шмарклі розпускай!
показать весь комментарий
14.04.2026 18:06 Ответить
ну, чого ви?
в україні нема корупціонерів.
міндіч давно не в украні, і взагалі не громадянин.
про коломойського не знаю.
ховається в сбу від сша.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:09 Ответить
І то правда.🤷‍♂️
показать весь комментарий
14.04.2026 18:55 Ответить
Перед Україною одні перспективи - ніхто нас не хоче бачити в ЄС - десь колись
показать весь комментарий
14.04.2026 18:07 Ответить
Із Зєлєнскім і його дружбанами - таки ні.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:14 Ответить
А за Ющенка і Порошенка нас хотіли бачити?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:19 Ответить
Хитрий ви, пане Коваль! КВНівські жарти!😉
показать весь комментарий
14.04.2026 18:25 Ответить
Не до жартів - проза життя - Європа вже скільки волинку тягне
показать весь комментарий
14.04.2026 18:28 Ответить
Щось не так з Європою, чи з українською владою?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:32 Ответить
Домашнє завдання виконати треба.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:32 Ответить
Тобто ми вже всі домашні завжання поробили, міндічів по ізраїлях розіпхали, а нас не приймають? А як верховенство права? А свобода слова?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:32 Ответить
А ми ж так хотіли у Євросоюз, що аж Януковича вибрали!
показать весь комментарий
14.04.2026 18:28 Ответить
Янукович це чорна мітка від кацапів - після 2014 Україна пішла на Захід - але ....
показать весь комментарий
14.04.2026 18:35 Ответить
А Зеленський?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:36 Ответить
Зеля це наука для України
показать весь комментарий
14.04.2026 18:40 Ответить
щось я не помітив за 30 років, щоб українці виявляли схильність до навчання
показать весь комментарий
14.04.2026 19:02 Ответить
Мабуть граблі слабенькі
показать весь комментарий
14.04.2026 19:03 Ответить
А нарід дуже хотів в ЄС? Фого ваші кумири тягнули до різних кацапських організацій, починаючи з СНД. А про НАТО взагалі мовчу - ним на Сході і Півдні дітей лякали.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:30 Ответить
Відкрились кордони - люди почали їздити - тай прикинули куди нам - чого б їм не хотіти в ЄС = зовсім другий рівень життя
показать весь комментарий
14.04.2026 18:38 Ответить
Самі по собі відкрились? Чи Зєлєнскій безвізу добився?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:50 Ответить
В 90 - х роках який безвіз?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:52 Ответить
Правильно - ніякого! Тому їздили одиниці. Масові поїздки почалися після підписання безвізу. Нагадати, коли і за якого президента?
показать весь комментарий
14.04.2026 19:05 Ответить
Чого ж це одиниці - роботи не стало і рванули в Турції - базар - вокзал - кравчучки за якого преза?
показать весь комментарий
14.04.2026 19:09 Ответить
А чому про Ізраїль не згадав?
показать весь комментарий
14.04.2026 19:37 Ответить
За Порошенка нам говорили що ніякої асоціації і безвіза нам не бачити, але в Пороха все вийшло і може ми були би вже в ЄС якби не мудрий нарід
показать весь комментарий
14.04.2026 18:39 Ответить
Порошенко тільки налагодив все, ще б один термін і були в ЕС. Але плебс устал ат вайни😒
показать весь комментарий
14.04.2026 19:12 Ответить
Історія не терпить умовностей
показать весь комментарий
14.04.2026 19:16 Ответить
"Нам" це кому? Ми, Янелох Перший? Якщо не потрібен, то не скоморошнічай, а зроби закони ,щоб відповідати законам ЄС. По звиздюком ляпати навчився з народження, а робити ніхера не здатен.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:09 Ответить
Ти ж самий перший ці закони не погодишся виконувати. Коли останній раз дорогу не на пішогодному переході долав, вчора? Чи клав доктору в міській поліклініці 500 гривень на стіл за безоплатну послугу? Чи десь без черги по блату?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:14 Ответить
То будемо невмитими ходити?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:28 Ответить
Чого ж - там поброють і помоють
показать весь комментарий
14.04.2026 18:53 Ответить
Не дивно. Хіба, щось президента не влаштовує в нінішніх обставинах?
Найкраще життя. Властелин перснів.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:12 Ответить
Мова про вічний статус буферної зони як і мріяв торбан?
Молодець.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:14 Ответить
Роби те,що робив Петро Олексійович тоді візьмуть в ЕС. Верховенство права і ніяких миндіч гейтів. Тобі Володя ні Укрїні ні в Европі ніхто не вірить.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:15 Ответить
показать весь комментарий
14.04.2026 18:18 Ответить
Тєбя нє пустют, а ти нє воруй!😀
показать весь комментарий
14.04.2026 18:20 Ответить
Досить дурника корчити, без реформ ,боротьби з корупцією і закінчення війни ніякий ЄС не світить.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:31 Ответить
Так роби щось гнида зелена!
менше «квакай»,та нюхай кокс,наволоч!
і не кради сам і шоблі своїй зеленій накажи!
показать весь комментарий
14.04.2026 18:33 Ответить
Ще раніше, найвеличніший образливо висловлювався про ЄС-НАТО.
Так само,слуги провалили ленд-ліз,MNNA,вважаючи А НАВІЩО.
Що вказує на те,що риторика його-одне,а практичні дії-зовсім інше.
показать весь комментарий
14.04.2026 18:35 Ответить
А кого цікавлять примхи розуво лайтового паяца?
показать весь комментарий
14.04.2026 18:39 Ответить
Як ви вже з цією своєю "довгостроковою перспективою" заїпали! До печінок заїпали - всіх без виключення українців!
показать весь комментарий
14.04.2026 18:42 Ответить
правильно, что не согласился на обрезанное членство
показать весь комментарий
14.04.2026 18:43 Ответить
Хто проти Зеленського - а він єврей - той проти євреїв - а значить - це антісімітізьм - тому 5 років тюрми.
Слава вождю!!! Ура!!!
показать весь комментарий
14.04.2026 18:45 Ответить
Тоді не потрібно, а нам потрібно
показать весь комментарий
14.04.2026 18:49 Ответить
Це дурня, це він випендрюється, щоб Україну не прийняли в ЄС. Бери що дають, мєлкий!
Потім будєм посмотреть
показать весь комментарий
14.04.2026 19:02 Ответить
Вважаю, нехай буде лайт, бо треба рухатися вперед, а не ніжкою тупати .Кордони 91 є чи ще нема, а Залужного вже зняв? А з НАТО як ? Отож..
показать весь комментарий
14.04.2026 19:04 Ответить
Як принцеса на горошині, великі дяді скажуть з-за кордону, будеш робити все що вони накажуть а не "хочу не хочу"
показать весь комментарий
14.04.2026 19:05 Ответить
 
 