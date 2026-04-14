Зеленский выступил против неполного членства в Евросоюзе: Нам не нужен "ЕС-лайт"
Украина рассчитывает на полноправное членство в Европейском Союзе — без "облегченных форматов".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине 14 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина стремится к полноправному членству
"Все в Европе знают нашу позицию: нам не нужен "ЕС-лайт". Как и "НАТО-лайт", если честно. Точно так же, считаю, Европе и странам НАТО Украина нужна как сильный партнер, нужна наша сильная армия. Никому не нужна "украинская армия-лайт", что это будет за защита? Поэтому я считаю, что это взаимная заинтересованность", — сказал глава государства.
В свою очередь Мерц отметил, что Украина движется к сближению с ЕС, выполняя необходимые задачи на этом пути, что в конечном итоге должно привести к тесной интеграции.
"Это не членство второго порядка, это просто процесс сближения. Украина должна выполнить определенные задачи, и у ЕС есть свои задачи. Независимо от всех временных планов, в конечном итоге Украина должна быть тесно связана с ЕС, и люди в Украине должны знать: их будущее, если они этого хотят, — это Европа", — сказал канцлер ФРГ.
Он отметил, что если партнеры хотят иметь "общее пространство безопасности и свободы, то Украина, как одна из крупнейших по территории стран в Европе, в долгосрочной перспективе должна стать полноправным членом ЕС".
Вступление в ЕС не будет быстрым
Напомним, что также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что членство Украины в ЕС является стратегически важным, но требует времени и реформ.
