Зеленский выступил против неполного членства в Евросоюзе: Нам не нужен "ЕС-лайт"

Украина рассчитывает на полноправное членство в Европейском Союзе — без "облегченных форматов".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине 14 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все в Европе знают нашу позицию: нам не нужен "ЕС-лайт". Как и "НАТО-лайт", если честно. Точно так же, считаю, Европе и странам НАТО Украина нужна как сильный партнер, нужна наша сильная армия. Никому не нужна "украинская армия-лайт", что это будет за защита? Поэтому я считаю, что это взаимная заинтересованность", — сказал глава государства.

В свою очередь Мерц отметил, что Украина движется к сближению с ЕС, выполняя необходимые задачи на этом пути, что в конечном итоге должно привести к тесной интеграции.

"Это не членство второго порядка, это просто процесс сближения. Украина должна выполнить определенные задачи, и у ЕС есть свои задачи. Независимо от всех временных планов, в конечном итоге Украина должна быть тесно связана с ЕС, и люди в Украине должны знать: их будущее, если они этого хотят, — это Европа", — сказал канцлер ФРГ.

Он отметил, что если партнеры хотят иметь "общее пространство безопасности и свободы, то Украина, как одна из крупнейших по территории стран в Европе, в долгосрочной перспективе должна стать полноправным членом ЕС".

Вступление в ЕС не будет быстрым

Напомним, что также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что членство Украины в ЕС является стратегически важным, но требует времени и реформ.

