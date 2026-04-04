Исключения в критериях вступления в ЕС не сыграли бы в пользу Украины, - Кос

Кос объяснила, почему Украина должна вступать в ЕС на общих условиях

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос не поддерживает идею предоставления Украине особых преференций в связи с войной в вопросе вступления в Европейский Союз. 

Об этом она сказала в интервью в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Исключения не помогут ни Украине, ни ЕС 

Кос спросили о том, что звучат мнения, что классический подход к принятию новых членов в ЕС несколько устарел, и почему Евросоюз не может сделать исключения для Украины, которая сейчас выживает в условиях войны и имеет уникальный опыт, который может быть полезен Европе.

"Думаю, исключения для вашей страны не помогли бы ей, не укрепили бы ее – потому что это подорвало бы доверие ко всему процессу и вашему членству в будущем", – сказала еврокомиссар.

Кос подчеркнула, что Украина должна присоединиться к Евросоюзу как сильный партнер.

"Речь идет также о том, чтобы обеспечить вашу готовность, настоящую готовность к сосуществованию, совместной жизни в Европейском Союзе. Украина, присоединяясь к Европейскому Союзу, должна нас усилить, а не ослабить", - заявила она.

Каждая реформа приближает к вступлению 

В то же время еврокомиссар отметила, что Еврокомиссия в случае с Украиной уже ускоряет и совершенствует процесс, насколько это возможно.

"Каждая реформа приближает Украину к членству в ЕС. Когда реформы ускоряются - приближается и вступление, когда реформы замедляются, то дата вступления отдаляется соответствующим образом", - заявила Кос.

Еврокомиссия (1617) реформы (3893) Евросоюз (17906) Кос Марта (50)
Топ комментарии
подивіться на трумпа і його оточення хочаб і зніміть рожеві окуляри, те що ви нічого не знаєте про корупцію в штатах не означає що її там немає
04.04.2026 01:26 Ответить
Я не проти негайного вступу до ЄС. Лише одна умова. Повний розпуск всіх державних інституцій і зовнішнє управління протягом 25 років. Можливо одного покоління без корупції вистачить. Але це не точно...
04.04.2026 00:26 Ответить
Не вистачить. Корупціонери не підлягають перевихованню. Це як жебраки. Один раз отримав в руку не працюючи і вже ніколи працювати не буде. Це як злодії - один раз за хвилину вкрав більше ніж людина за місяць важкою працею заробила і все - працювати не буде вже ніколи і вся психіка переорієнтовується на пошук можливості вкрасти. Проблема значно більша за ту яку ви собі уявляєте...
04.04.2026 01:36 Ответить
Вистачить і 5 років з поступовою заміною на непрофільних та вивчених за стандартами ЄС чиновників
04.04.2026 00:34 Ответить
заміна усіх суддів та прокурорів на пенсіонерів з США
Всіх тутешніх - нах з пляжу без пенсій! І конфіскация всього!
Державне забеспечення - минимальна зарплата!
04.04.2026 01:07 Ответить
ну, звичайно, вони всі там продажні, і також там негрів лінчують!
У нас тілько міндичі та зелені всі пухнасті!
04.04.2026 01:49 Ответить
...може простіше всіх, хто не вірить що й українці бувають чесними і професіними, переселити до пенсіонерів сша? я б проголосувала ще й за виїзну доплату для таких
04.04.2026 01:44 Ответить
🔥🔥🔥 краше в кацапію
04.04.2026 09:51 Ответить
звісно краще. але вони туди не поїдуть
04.04.2026 10:05 Ответить
Гетьманцев, це ти? Ідіотам сівковича спокою немає? Лікуйся, вже ******...нів
04.04.2026 07:51 Ответить
Єврокмісарка? Згадую комісарів срср. Ніщо не вічне під місяцем.
04.04.2026 00:33 Ответить
Марта - йди до ... Березня!
04.04.2026 00:34 Ответить
Оно и так было понятно что просто замануха, но уже тот факт что уже даже морковкой не машут не может не настораживать.
04.04.2026 00:35 Ответить
немае жодних ознак, щодо нашого вступу у ЕС в осяжному майбутньому.
04.04.2026 01:35 Ответить
та все вона правильно сказала, хоч і обідно
04.04.2026 01:45 Ответить
Навіщо Україні вступати в ЄС , щоб що ?
04.04.2026 07:08 Ответить
Винятки для України підірвали б довіру до неї ПІСЛЯ її вступу до ЄС? Правда? Який жах! А довіру до Угорщини в ЄС ніщо не підриває після багаторічних художеств Орбана та Сіярто в цьому блоці ніщо не підриває?
04.04.2026 08:02 Ответить
Евросоюз выглядит подыхающей куркой,нужно начинать процесс вхождения с состав США,примут быстро и быстро наведут порядок.
04.04.2026 08:37 Ответить
,,,яке словесне хитросплетіння роду Юди проти України і українського народу устами цієї ...(охота назвати її латинським словом"курва- крива баба")) ((("Думаю, винятки для вашої країни не допомогли б їй, не посилили б її - тому що це підірвало б довіру до всього процесу і вашого членства у майбутньому",- сказала єврокомісарка. Винятки для того.щоб прийняти Україну і її народ в ЄС.А НЕ ДЛЯ ТОГО,ВИНЯТКИ,ЩОБ ДЕСЯТИРІЧЧЯМИ МУСОЛИТИ УКРАЇНЦЯМ МОЗГИ, ПРО МАЙБУТНЄ ЧЛЕНСТВО)))
04.04.2026 12:08 Ответить
Поки Україна не позбудеться зеленої зграї та не реформує "ручну" судову систему, один із яскравих прикладів її деградації, як незалежної інстанції та правого нігілізму спостерігався у процесі засідання так званого верховного суду 03.04.26, де розглядався позов Порошенка П.О. до Зеленського, про членство в ЄС слід забути.
04.04.2026 14:49 Ответить
 
 