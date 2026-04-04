Исключения в критериях вступления в ЕС не сыграли бы в пользу Украины, - Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос не поддерживает идею предоставления Украине особых преференций в связи с войной в вопросе вступления в Европейский Союз.

Об этом она сказала в интервью в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Исключения не помогут ни Украине, ни ЕС

Кос спросили о том, что звучат мнения, что классический подход к принятию новых членов в ЕС несколько устарел, и почему Евросоюз не может сделать исключения для Украины, которая сейчас выживает в условиях войны и имеет уникальный опыт, который может быть полезен Европе.

"Думаю, исключения для вашей страны не помогли бы ей, не укрепили бы ее – потому что это подорвало бы доверие ко всему процессу и вашему членству в будущем", – сказала еврокомиссар.

Кос подчеркнула, что Украина должна присоединиться к Евросоюзу как сильный партнер.

"Речь идет также о том, чтобы обеспечить вашу готовность, настоящую готовность к сосуществованию, совместной жизни в Европейском Союзе. Украина, присоединяясь к Европейскому Союзу, должна нас усилить, а не ослабить", - заявила она.

Каждая реформа приближает к вступлению

В то же время еврокомиссар отметила, что Еврокомиссия в случае с Украиной уже ускоряет и совершенствует процесс, насколько это возможно.

"Каждая реформа приближает Украину к членству в ЕС. Когда реформы ускоряются - приближается и вступление, когда реформы замедляются, то дата вступления отдаляется соответствующим образом", - заявила Кос.

