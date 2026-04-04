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Новини Членство України в ЄС
2 006 21

Винятки у критеріях вступу до ЄС не зіграли б на користь Україні, - Кос

Кос пояснила, чому Україна має вступати до ЄС на загальних засадах

Єврокомісарка з розширення Марта Кос не підтримує ідею особливих преференцій для України через війну в питанні вступу до Європейського Союзу. 

Про це вона сказала в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

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Винятки не допоможуть ні Україні, ні ЄС 

Кос запитали про те, що лунають думки, що класичний підхід прийняття нових членів до ЄС дещо застарів, і чому Євросоюз не може зробити винятків для України, яка зараз виживає в умовах війни та має унікальний досвід, який може бути корисний Європі.

"Думаю, винятки для вашої країни не допомогли б їй, не посилили б її – тому що це підірвало б довіру до всього процесу і вашого членства у майбутньому",- сказала єврокомісарка.

Кос наголосила, що Україна має приєднатися до Євросоюзу як сильний партнер.

"Йдеться також про те, щоб забезпечити вашу готовність, справжню готовність до співіснування, спільного життя в Європейському Союзі. Україна, приєднуючись до Європейського Союзу, має нас посилити, а не послабити", - заявила вона.

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Кожна реформа наближає до вступу 

Водночас єврокомісарка зазначила, що Єврокомісія у випадку України вже прискорює і вдосконалює процес, наскільки це можливо.

"Кожна реформа наближає Україну до членства в ЄС. Коли реформи прискорюються – наближається і вступ, коли реформи уповільнюються, то дата вступу віддаляється відповідним чином", - заявила Кос.

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Єврокомісія (2472) реформи (3252) Євросоюз (15377) Кос Марта (67)
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Топ коментарі
+7
подивіться на трумпа і його оточення хочаб і зніміть рожеві окуляри, те що ви нічого не знаєте про корупцію в штатах не означає що її там немає
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04.04.2026 01:26 Відповісти
+5
Я не проти негайного вступу до ЄС. Лише одна умова. Повний розпуск всіх державних інституцій і зовнішнє управління протягом 25 років. Можливо одного покоління без корупції вистачить. Але це не точно...
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04.04.2026 00:26 Відповісти
+5
Не вистачить. Корупціонери не підлягають перевихованню. Це як жебраки. Один раз отримав в руку не працюючи і вже ніколи працювати не буде. Це як злодії - один раз за хвилину вкрав більше ніж людина за місяць важкою працею заробила і все - працювати не буде вже ніколи і вся психіка переорієнтовується на пошук можливості вкрасти. Проблема значно більша за ту яку ви собі уявляєте...
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04.04.2026 01:36 Відповісти

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