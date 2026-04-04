Винятки у критеріях вступу до ЄС не зіграли б на користь Україні, - Кос

Єврокомісарка з розширення Марта Кос не підтримує ідею особливих преференцій для України через війну в питанні вступу до Європейського Союзу.

Про це вона сказала в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

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Винятки не допоможуть ні Україні, ні ЄС

Кос запитали про те, що лунають думки, що класичний підхід прийняття нових членів до ЄС дещо застарів, і чому Євросоюз не може зробити винятків для України, яка зараз виживає в умовах війни та має унікальний досвід, який може бути корисний Європі.

"Думаю, винятки для вашої країни не допомогли б їй, не посилили б її – тому що це підірвало б довіру до всього процесу і вашого членства у майбутньому",- сказала єврокомісарка.

Кос наголосила, що Україна має приєднатися до Євросоюзу як сильний партнер.

"Йдеться також про те, щоб забезпечити вашу готовність, справжню готовність до співіснування, спільного життя в Європейському Союзі. Україна, приєднуючись до Європейського Союзу, має нас посилити, а не послабити", - заявила вона.

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Кожна реформа наближає до вступу

Водночас єврокомісарка зазначила, що Єврокомісія у випадку України вже прискорює і вдосконалює процес, наскільки це можливо.

"Кожна реформа наближає Україну до членства в ЄС. Коли реформи прискорюються – наближається і вступ, коли реформи уповільнюються, то дата вступу віддаляється відповідним чином", - заявила Кос.

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