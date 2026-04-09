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Новости Видео Почетная награда Город-герой Украины
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Зеленский вручил награды "Город-герой Украины" ряду громад на востоке и юге страны. ВИДЕО

Президент Украины наградил представителей органов местного самоуправления и военных администраций государственными наградами, а также вручил почетные знаки отличия "Город-герой Украины" громадам, которые находятся под постоянным давлением со стороны России и помогают обороне государства.

Об этом в телеграме заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня наградил людей, которые работают для развития своих громад и ежедневно делают все, чтобы Украина жила. Вручил государственные награды представителям органов местного самоуправления и военных администраций. Благодарю за ответственность и работу для людей даже в самые тяжелые времена.

Также вручил почетные знаки отличия "Город-герой Украины" нашим громадам, которые держатся, несмотря на российское давление, обстрелы и удары, помогают фронту. Среди них – города Донецкой области: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск. В Запорожской области это Гуляйполе и Орехов. В Харьковской области – Купянск. Марганец, Никополь и Павлоград в Днепропетровской области. Староконстантинов в Хмельницкой области. Тростянец в Сумской области и Сумы.

Украина держится благодаря каждому, кто на своем месте. Благодарю всех, кто ежедневно работает ради страны. Благодарен за силу и поддержку", - отметил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (24823) награда (1909) знак отличия (18)
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Топ комментарии
+20
невиправний совок, хоч совка майже не нюхав. тато навчив, мабуть
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09.04.2026 18:40 Ответить
+17
Леонід ілліч зеленський. Звіздарь.
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09.04.2026 18:48 Ответить
+10
"зе" совково - рашистський слуга , котрий насаджує Україні і українському народу совково- рашистські звичаї, які мають на меті створення "рабської залежності нагороджених " від "зелених" грабіжників України
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09.04.2026 18:49 Ответить

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