Зеленський вручив відзнаки "Місто-герой України" низці громад на сході та півдні країни. ВIДЕО

Президент України відзначив представників органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій державними нагородами, а також вручив почесні відзнаки "Місто-герой України" громадам, які перебувають під постійним російським тиском і допомагають обороні держави.

Про це у телеграмі заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні відзначив людей, які працюють для розвитку своїх громад і щодня роблять усе, щоб Україна жила. Вручив державні нагороди представникам органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій. Дякую за відповідальність і роботу для людей навіть у найважчі часи.



Також вручив почесні відзнаки "Місто-герой України" нашим громадам, які тримаються попри російський тиск, обстріли та удари, допомагають фронту. Серед них – міста Донеччини: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ і Слов’янськ. На Запоріжжі це Гуляйполе та Оріхів. На Харківщині – Куп’янськ. Марганець, Нікополь та Павлоград на Дніпровщині. Старокостянтинів на Хмельниччині. Тростянець на Сумщині та Суми.



Україна тримається завдяки кожному, хто на своєму місці. Дякую всім, хто щодня працює заради країни. Вдячний за силу та підтримку", - зазначив президент.