Зеленський провів переговори з міністром оборони Італії та висловив готовність до участі у програмі SAFE

Україна готова до співробітництва в межах програми SAFE.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, інформує Цензор.НЕТ.

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Оборонна співпраця

Сторони обговорили поглиблення оборонної співпраці — як у двосторонньому форматі, так і спільно з європейськими партнерами. Окремо зосередилися на посиленні протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує щоденні атаки, тому критично важливим є своєчасне постачання ракет для ППО.

Також домовилися про визначення конкретних напрямів співпраці.

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Зустріч з Мелоні

Раніше Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Президент поінформував її про ситуацію на полі бою й потреби України в додатковому захисті неба.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері оборони та домовилися, що команди України та Італії пропрацюють деталі Drone Deal між країнами.

До слова, Мелоні під час зустрічі з Зеленським серед іншого зробила акцент і на постачанні медичного обладнання, зокрема для пологових відділень.

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