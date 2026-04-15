Зеленський провів переговори з міністром оборони Італії та висловив готовність до участі у програмі SAFE
Україна готова до співробітництва в межах програми SAFE.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, інформує Цензор.НЕТ.
Оборонна співпраця
Сторони обговорили поглиблення оборонної співпраці — як у двосторонньому форматі, так і спільно з європейськими партнерами. Окремо зосередилися на посиленні протиповітряної оборони.
Зеленський наголосив, що Росія продовжує щоденні атаки, тому критично важливим є своєчасне постачання ракет для ППО.
Також домовилися про визначення конкретних напрямів співпраці.
Зустріч з Мелоні
Раніше Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Президент поінформував її про ситуацію на полі бою й потреби України в додатковому захисті неба.
Також сторони обговорили співпрацю у сфері оборони та домовилися, що команди України та Італії пропрацюють деталі Drone Deal між країнами.
- До слова, Мелоні під час зустрічі з Зеленським серед іншого зробила акцент і на постачанні медичного обладнання, зокрема для пологових відділень.
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