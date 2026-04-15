Україна й Італія пропрацюють деталі Drone Deal між країнами, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні домовилися, що команди України та Італії пропрацюють деталі Drone Deal між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський під час візиту до Італії.

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Що відомо

"Україна розробила спеціальний формат угоди щодо безпеки, який ми називаємо форматом Drone Deal. Нашу військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, обміну даними. Ми пропонуємо об'єднати все це зі спроможностями партнерів. Ми будемо тільки посилювати один одного. Важливо, що є інтерес деталі до такої співпраці", - зазначив Зеленський.

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Він додав, що країни працюють, щоб збільшити взаємодію між нашими оборонними секторами, між оборонними компаніями.

"Це точно додасть сили, технологій, робочих місць обом країнам", - наголосив президент.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками. Угоду "Drone Deal" поки не підписали, а відтермінували.