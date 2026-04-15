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Новини Зустріч Зеленського з Мелоні Візит Зеленського до Італії
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Зеленський прибув до Італії, - Никифоров

Мелоні та Зеленський зустрілися в Італії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

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Що відомо

Зазначається, що Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні в палаці Кіджі.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрінеться 15 квітня в Римі з президентом України Володимиром Зеленським.

Також читайте: Зеленський сьогодні відвідає Італію та зустрінеться із Мелоні, - Никифоров

Автор: 

Зеленський Володимир (28434) Італія (1708) Мелоні Джорджа (238)
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Топ коментарі
+14
... поїхало в турне
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15.04.2026 17:22 Відповісти
+8
Їж мівіну !!
Аби тільки рота не розкривав..
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15.04.2026 17:26 Відповісти
+7
Щиро раді за Зеленського, ото у людини карьєра в гору пішла під час віни - подорожує світом, всюди камери знімають, з поважними людьми спілкується, кожного дня статі про його потужність публікують. Щиро раді за нього, продовжуйте повідомляти про його цікаве життя ...
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15.04.2026 17:31 Відповісти

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