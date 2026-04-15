Зеленський прибув до Італії, - Никифоров
Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Що відомо
Зазначається, що Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні в палаці Кіджі.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрінеться 15 квітня в Римі з президентом України Володимиром Зеленським.
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Аби тільки рота не розкривав..