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News Zelensky’s meeting with Meloni Zelenskyy’s visit to Italy
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Zelenskyy has arrived in Italy, — Nykyforov

Meloni and Zelenskyy met in Italy

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has arrived in Rome.

According to Censor.NET, this was announced by the president's spokesperson, Serhii Nykyforov.

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What is known

It is reported that Zelenskyy met with Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the Palazzo Chigi.

What led up to

It was previously reported that Italian Prime Minister Giorgia Meloni will meet with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on April 15 in Rome.

Read more: Zelenskyy discussed with Norwegian Parliament special tribunal for Russian crimes

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Volodymyr Zelenskyy (9415) Italy (309) Giorgia Meloni (118)
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