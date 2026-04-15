Zelenskyy has arrived in Italy, — Nykyforov
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has arrived in Rome.
According to Censor.NET, this was announced by the president's spokesperson, Serhii Nykyforov.
What is known
It is reported that Zelenskyy met with Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the Palazzo Chigi.
What led up to
It was previously reported that Italian Prime Minister Giorgia Meloni will meet with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on April 15 in Rome.
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