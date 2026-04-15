Украина и Италия проработают детали Drone Deal между странами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони договорились, что специалисты Украины и Италии проработают детали соглашения Drone Deal между странами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Зеленский во время визита в Италию.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Украина разработала специальный формат соглашения по безопасности, который мы называем форматом Drone Deal. Наша военная экспертиза, оборонные возможности в области дронов, ракет, систем радиоэлектронной борьбы, обмена данными. Мы предлагаем объединить все это с возможностями партнеров. Мы будем только усиливать друг друга. Важно, что есть интерес к деталям такого сотрудничества", — отметил Зеленский.

Он добавил, что страны работают над расширением взаимодействия между нашими оборонными секторами, между оборонными компаниями.

"Это точно придаст силы, технологий, рабочих мест обеим странам", - подчеркнул президент.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина предлагала США передать свои технологии и дроны для борьбы с иранскими беспилотниками. Соглашение "Drone Deal" пока не подписали, а отложили.