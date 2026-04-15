Зеленский провел переговоры с министром обороны Италии и выразил готовность к участию в программе SAFE
Украина готова к сотрудничеству в рамках программы SAFE.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром обороны Италии Гвидо Кроцетто, сообщает Цензор.НЕТ.
Оборонное сотрудничество
Стороны обсудили углубление оборонного сотрудничества — как в двустороннем формате, так и совместно с европейскими партнерами. Отдельно сосредоточились на усилении противовоздушной обороны.
Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает ежедневные атаки, поэтому своевременная поставка ракет для ПВО имеет критически важное значение.
Также договорились об определении конкретных направлений сотрудничества.
Встреча с Мелони
Ранее Зеленский встретился с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Президент проинформировал ее о ситуации на поле боя и потребностях Украины в дополнительной защите неба.
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и договорились, что команды Украины и Италии проработают детали Drone Deal между странами.
- К слову, Мелони во время встречи с Зеленским, среди прочего, сделала акцент и на поставках медицинского оборудования, в частности для родильных отделений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль