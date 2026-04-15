Зеленский и Мелони обсудили потребности Украины в защите неба и сотрудничество в сфере обороны. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Совета министров Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили

Как отмечается, президент проинформировал Мелони о ситуации на поле боя и потребностях Украины в дополнительной защите неба.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и договорились, что команды Украины и Италии проработают детали Drone Deal между нашими странами.

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О ситуации на Ближнем Востоке

Кроме того, Зеленский и Мелони говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе в связи с войной в Иране.

"Мы обменялись впечатлениями от общения с лидерами региона и оценками ключевых позиций. Важно, чтобы после этой войны безопасности стало все-таки больше, а не меньше, и чтобы интересы каждого народа уважались. Какой будет безопасность после этой войны – это глобально важный вопрос. И сейчас нам всем в Европе особенно стоит предметно координироваться, чтобы защитить и наши интересы, и наш образ жизни", – отметил Зеленский.

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Поддержка Украины

"Благодарю, Италия! Благодарю, Джорджа Мелони, за встречу и поддержку. Италия в первые дни российского вторжения в Украину сделала четкий ценностный выбор – в пользу жизни, в пользу нашей защиты. Мы это чувствуем в каждом решении, во всех проявлениях поддержки и солидарности с нашим народом. Благодарен за всю помощь Украине", — подчеркнул президент.

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