Зеленский и Мелони обсудили потребности Украины в защите неба и сотрудничество в сфере обороны. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Совета министров Джорджей Мелони.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили
Как отмечается, президент проинформировал Мелони о ситуации на поле боя и потребностях Украины в дополнительной защите неба.
Также стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и договорились, что команды Украины и Италии проработают детали Drone Deal между нашими странами.
О ситуации на Ближнем Востоке
Кроме того, Зеленский и Мелони говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе в связи с войной в Иране.
"Мы обменялись впечатлениями от общения с лидерами региона и оценками ключевых позиций. Важно, чтобы после этой войны безопасности стало все-таки больше, а не меньше, и чтобы интересы каждого народа уважались. Какой будет безопасность после этой войны – это глобально важный вопрос. И сейчас нам всем в Европе особенно стоит предметно координироваться, чтобы защитить и наши интересы, и наш образ жизни", – отметил Зеленский.
Поддержка Украины
"Благодарю, Италия! Благодарю, Джорджа Мелони, за встречу и поддержку. Италия в первые дни российского вторжения в Украину сделала четкий ценностный выбор – в пользу жизни, в пользу нашей защиты. Мы это чувствуем в каждом решении, во всех проявлениях поддержки и солидарности с нашим народом. Благодарен за всю помощь Украине", — подчеркнул президент.
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12 квітня 2019 року, ще до обрання президентом, у якості кандидата, Зеленський поїхав до Франції - знайомитися з Макроном.
Рівно сім років тому, 15 квітня 2019 року загорівся шедевр готичної архітектури - католицький храм Нотр-Дам-де-Парі.
Бідоносець розпочав свою чорну каденцію.
Пригадую, як люто захейтили Березовця за те, що він написав, що Єлисейському палацу пощастило, бо міг би також згоріти.
Пізніше, коли проклятий шлейф біди потягнувся за Зеленським по всьому світу, уже ніхто нікого не хейтив, а мовчали тихенько в ганчірку.
Коли зараз питають: а чому біди припинилися - містичний хвіст відсох?
Ні, не відсох. Просто більше, ніж він проявився в Україні, проявитися неможливо.
Українці будуть пити цю чашу до дна…