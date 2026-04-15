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Новини Відео Підтримка України Італією Візит Зеленського до Італії
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Зеленський і Мелоні обговорили потреби України в захисті неба й співпрацю у сфері оборони. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Як зазначається, президент поінформував Мелоні про ситуацію на полі бою й потреби України в додатковому захисті неба.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері оборони та домовилися, що команди України та Італії пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами.

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Ситуацію на Близькому Сході 

Крім того, Зеленський і Мелоні говорили про ситуацію на Близькому Сході та в Затоці через війну в Ірані.

"Ми обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками ключових позицій. Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни – це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя", - зазначив Зеленський.

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Підтримка України

"Дякую, Італіє! Дякую, Джорджо Мелоні, за зустріч і підтримку. Італія в перші дні російського вторгнення в Україну зробила чіткий ціннісний вибір – на користь життя, на користь нашого захисту. Ми це відчуваємо в кожному рішенні, у всіх проявах підтримки та солідарності з нашим народом. Вдячний за всю допомогу для України", - наголосив президент.

Читайте: Зеленський про розблокування кредиту ЄС: Мелоні - сильний лідер, її голос важливий для України

Автор: 

Зеленський Володимир (28434) Мелоні Джорджа (238)
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Топ коментарі
+5
Україну знову ********! Зеленський ,видно, щось знав, бо швиденько чкурнув у Європу. Чотириразового ухилянта голими руками не візьмеш...
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15.04.2026 20:27 Відповісти
+4
Якраз Україна вже майже добу відчуває посилення захисту неба
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15.04.2026 20:05 Відповісти
+3
https://t.me/sam_svit/10878 Світлана Самарська:
12 квітня 2019 року, ще до обрання президентом, у якості кандидата, Зеленський поїхав до Франції - знайомитися з Макроном.
Рівно сім років тому, 15 квітня 2019 року загорівся шедевр готичної архітектури - католицький храм Нотр-Дам-де-Парі.
Бідоносець розпочав свою чорну каденцію.
Пригадую, як люто захейтили Березовця за те, що він написав, що Єлисейському палацу пощастило, бо міг би також згоріти.
Пізніше, коли проклятий шлейф біди потягнувся за Зеленським по всьому світу, уже ніхто нікого не хейтив, а мовчали тихенько в ганчірку.
Коли зараз питають: а чому біди припинилися - містичний хвіст відсох?
Ні, не відсох. Просто більше, ніж він проявився в Україні, проявитися неможливо.
Українці будуть пити цю чашу до дна…
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15.04.2026 20:19 Відповісти

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