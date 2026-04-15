Зеленський і Мелоні обговорили потреби України в захисті неба й співпрацю у сфері оборони. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

Як зазначається, президент поінформував Мелоні про ситуацію на полі бою й потреби України в додатковому захисті неба.

Також сторони обговорили співпрацю у сфері оборони та домовилися, що команди України та Італії пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами.

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Ситуацію на Близькому Сході

Крім того, Зеленський і Мелоні говорили про ситуацію на Близькому Сході та в Затоці через війну в Ірані.

"Ми обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками ключових позицій. Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни – це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя", - зазначив Зеленський.

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Підтримка України

"Дякую, Італіє! Дякую, Джорджо Мелоні, за зустріч і підтримку. Італія в перші дні російського вторгнення в Україну зробила чіткий ціннісний вибір – на користь життя, на користь нашого захисту. Ми це відчуваємо в кожному рішенні, у всіх проявах підтримки та солідарності з нашим народом. Вдячний за всю допомогу для України", - наголосив президент.

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