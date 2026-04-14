Найефективнішою "зброєю" для миру в Україні залишається економічний тиск на РФ, - Мелоні

Економічний тиск на Росію залишається "найефективнішою зброєю" для досягнення миру в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

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Тиск на РФ

Так, Мелоні відповіла на питання про те, чи має Європа послабити заборону на імпорт російського газу.

"Економічний тиск, який ми чинили на Росію протягом останніх років, є найефективнішою зброєю для досягнення миру, тому ми маємо бути дуже обережними щодо того, як ми рухаємося вперед", - сказала італійська прем'єрка.

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Імпорт російського газу

Також Мелоні висловила сподівання, що прогресу щодо миру між Україною та РФ буде досягнуто до того, як набуде чинності повна заборона на імпорт російського газу.

Водночас генеральний директор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці заявив, що незрозуміло, чим замінити 20 млрд кубометрів російського СПГ.

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