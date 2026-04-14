Самым эффективным "оружием" для мира в Украине остается экономическое давление на РФ, - Мелони

Экономическое давление на Россию остается "самым эффективным оружием" для достижения мира в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Давление на РФ

Так, Мелони ответила на вопрос о том, должна ли Европа ослабить запрет на импорт российского газа.

"Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в течение последних лет, является самым эффективным оружием для достижения мира, поэтому мы должны быть очень осторожны в том, как мы движемся вперед", — сказала итальянский премьер.

Читайте также: Зеленский и Мелони проведут встречу в Риме 15 апреля

Импорт российского газа

Также Мелони выразила надежду, что прогресс в деле мира между Украиной и РФ будет достигнут до того, как вступит в силу полный запрет на импорт российского газа.

В то же время генеральный директор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальчи заявил, что непонятно, чем заменить 20 млрд кубометров российского СПГ.

Читайте также: Зеленский о разблокировании кредита ЕС: Мелони — сильный лидер, ее голос важен для Украины