Самым эффективным "оружием" для мира в Украине остается экономическое давление на РФ, - Мелони

Экономическое давление на Россию остается "самым эффективным оружием" для достижения мира в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Так, Мелони ответила на вопрос о том, должна ли Европа ослабить запрет на импорт российского газа.

"Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в течение последних лет, является самым эффективным оружием для достижения мира, поэтому мы должны быть очень осторожны в том, как мы движемся вперед", — сказала итальянский премьер.

Читайте также: Зеленский и Мелони проведут встречу в Риме 15 апреля

Импорт российского газа

Также Мелони выразила надежду, что прогресс в деле мира между Украиной и РФ будет достигнут до того, как вступит в силу полный запрет на импорт российского газа.

В то же время генеральный директор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальчи заявил, что непонятно, чем заменить 20 млрд кубометров российского СПГ.

Читайте также: Зеленский о разблокировании кредита ЕС: Мелони — сильный лидер, ее голос важен для Украины

россия (97151) Джорджа Мелони (186)
Топ комментарии
ось рудий і тисне шо за місяць кацапи отримали 12 лярдів доходу
14.04.2026 16:49 Ответить
Українці, не бийте по НПЗ. Ми самі "дотиснем" рф.
14.04.2026 17:01 Ответить
Tiльки не бийте по НПЗ!!!
14.04.2026 17:26 Ответить
Хоча б не задавили рашку
14.04.2026 16:46 Ответить
Трамп та Бєня й так тиснуть, як можуть.
14.04.2026 16:47 Ответить
На 3 млрд. нефти у них купить это он? Да не смешите - рф невозможно экономически задушить. Самое эффективное - это удары по москве или как сказали недавно выкуп всех электронных начинок у китая, чтобы война нигде не начиналась.
14.04.2026 16:51 Ответить
Поки що по москві відбуваються лише регулярні удари "двушечками".
14.04.2026 16:53 Ответить
Нерозкрита мета двушечок. Може то оплата за список адресов яких не можна бомбити в Києві. Може лобіювання українських інтересів. Може то оплата за роботу диверсантам.
14.04.2026 17:19 Ответить
За це слід спитати громадянина Ізраїля, пана Міндіча. Або його колег, що залишилися в Україні. Але ж це складно зробити, тому що НАБУ та САП води до рота набрали і припинили бурхливу діяльність навколо "міндічгейту" (публічно-показову діяльність, маю на увазі). А пригадуючи, скільки часу ці чудові антикорупційні контори длубаються з розслідуванням по привласненню коштів у справі "Краяну", то чекати нам доведеться мабуть років десять... А там або падишах, або віслюк...
14.04.2026 17:33 Ответить
... і саме тому треба бути обережними із санкціями які і без того дууууже обережно приймає ЄС, щоб, власне, вони не дуже ефективні були.
14.04.2026 16:51 Ответить
Заборона ввоза унитазов в рашку это не санкции.
14.04.2026 16:59 Ответить
Піде раш, піди два, і ти вже підерашка.
14.04.2026 16:57 Ответить
После полного отказа практически невозможно будет вернуться к кацапской нефти и газу. Поэтому тянут до 2577-го года.
14.04.2026 16:58 Ответить
Однією рукою "давлять" в іншою продають їм високотехнологічне обладнання, ну якщо так і далі "давити" то через 15 років рашка точно ослабне!
14.04.2026 17:00 Ответить
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХХА НУ ДА НУ ДА)))))

- півтора міліона в землі
- спалені порти
- спалені заводи по виробництву вибухівки

ОСЬ ЩО ДАЛО ЕФЕКТ - а не те що заборонили купувати Ферарі
14.04.2026 17:08 Ответить
При високій вартості нафти та газу боюсь що економічний тиск на росію має зворотній ефект, бо бажання отримати знижку на енергоресурси буде брати гору і прихильників путіна, тобто придбати нафту та газ зі знижкою, буде все більше. Нажаль. В цьому ЄС не винен, Трамп стоїть за цим дійством і навіть допомагає блокувати ту бісову протоку, щоб створювати дефіцит. А зростання енергоносів в Європі може створити політичну кризу в ЄС, бо саме гаманець завжди впливає на виборця.
14.04.2026 17:11 Ответить
Відновленням нафтопроводу "Дружба" ми ще більше посилимо цей тиск.
14.04.2026 17:18 Ответить
Найкращий аргумент - це ядерна зброя. Всем інше - полова.
14.04.2026 17:36 Ответить
ага
14.04.2026 18:07 Ответить
 
 