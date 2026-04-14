Самым эффективным "оружием" для мира в Украине остается экономическое давление на РФ, - Мелони
Экономическое давление на Россию остается "самым эффективным оружием" для достижения мира в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Давление на РФ
Так, Мелони ответила на вопрос о том, должна ли Европа ослабить запрет на импорт российского газа.
"Экономическое давление, которое мы оказывали на Россию в течение последних лет, является самым эффективным оружием для достижения мира, поэтому мы должны быть очень осторожны в том, как мы движемся вперед", — сказала итальянский премьер.
Импорт российского газа
Также Мелони выразила надежду, что прогресс в деле мира между Украиной и РФ будет достигнут до того, как вступит в силу полный запрет на импорт российского газа.
В то же время генеральный директор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальчи заявил, что непонятно, чем заменить 20 млрд кубометров российского СПГ.
- півтора міліона в землі
- спалені порти
- спалені заводи по виробництву вибухівки
ОСЬ ЩО ДАЛО ЕФЕКТ - а не те що заборонили купувати Ферарі