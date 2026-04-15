Украина получит от Италии медицинское оборудование для больниц, — Мелони

Италия продолжает поддерживать Украину и в настоящее время уделяет особое внимание поставкам медицинского оборудования, в частности для родильных отделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ANSA.

В Риме заявляют, что помощь Украине будет продолжаться и в дальнейшем, а ее формат меняется в зависимости от потребностей, возникающих во время войны.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поддержка Украины со стороны Италии

Джорджа Мелони напомнила, что Италия уже помогала Украине в сложные периоды, в частности зимой, когда из-за российских атак были проблемы с энергоснабжением.

По ее словам, тогда Украина получала промышленные котлы и генераторы, которые помогали выдерживать пиковые нагрузки в энергосистеме.

Сейчас, как отметила премьер, приоритетом стала медицинская помощь.

"Сейчас мы сосредоточены на отправке медицинского оборудования, в частности для родильных отделений", — сказала Джорджия Мелони.

Она также подчеркнула, что Италия продолжит поддерживать Украину в различных сферах.

Позиция Украины и оценка сотрудничества

Президент Зеленский поблагодарил Италию за помощь, в частности за поддержку энергетического сектора во время сложной зимы.

Он подчеркнул, что Италия с первых дней полномасштабного вторжения заняла четкую позицию в поддержку Украины и оказывает помощь в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах.

Отдельно он отметил важность диалога между странами и взаимного уважения.

Ранее Зеленский и Мелони обсудили сотрудничество в сфере обороны.

