Украина получит от Италии медицинское оборудование для больниц, — Мелони
Италия продолжает поддерживать Украину и в настоящее время уделяет особое внимание поставкам медицинского оборудования, в частности для родильных отделений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ANSA.
В Риме заявляют, что помощь Украине будет продолжаться и в дальнейшем, а ее формат меняется в зависимости от потребностей, возникающих во время войны.
Поддержка Украины со стороны Италии
Джорджа Мелони напомнила, что Италия уже помогала Украине в сложные периоды, в частности зимой, когда из-за российских атак были проблемы с энергоснабжением.
По ее словам, тогда Украина получала промышленные котлы и генераторы, которые помогали выдерживать пиковые нагрузки в энергосистеме.
Сейчас, как отметила премьер, приоритетом стала медицинская помощь.
"Сейчас мы сосредоточены на отправке медицинского оборудования, в частности для родильных отделений", — сказала Джорджия Мелони.
Она также подчеркнула, что Италия продолжит поддерживать Украину в различных сферах.
Позиция Украины и оценка сотрудничества
Президент Зеленский поблагодарил Италию за помощь, в частности за поддержку энергетического сектора во время сложной зимы.
Он подчеркнул, что Италия с первых дней полномасштабного вторжения заняла четкую позицию в поддержку Украины и оказывает помощь в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах.
Отдельно он отметил важность диалога между странами и взаимного уважения.
- Ранее Зеленский и Мелони обсудили сотрудничество в сфере обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль