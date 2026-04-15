Україна отримає від Італії медичне обладнання для лікарень, - Мелоні
Італія продовжує підтримку України та зараз робить акцент на постачанні медичного обладнання, зокрема для пологових відділень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає ANSA.
У Римі заявляють, що допомога Україні триватиме і надалі, а її формат змінюється залежно від потреб, які виникають під час війни.
Підтримка України з боку Італії
Джорджа Мелоні нагадала, що Італія вже допомагала Україні під час складних періодів, зокрема взимку, коли через російські атаки були проблеми з енергопостачанням.
За її словами, тоді Україна отримувала промислові котли та генератори, які допомагали проходити пікові навантаження в енергосистемі.
Зараз, як зазначила прем’єрка, пріоритетом стала медична допомога.
"Нині ми зосереджуємося на відправленні медичного обладнання, зокрема для пологових відділень", — сказала Джорджа Мелоні.
Вона також наголосила, що Італія продовжить підтримувати Україну у різних сферах.
Позиція України та оцінка співпраці
Президент Зеленський подякував Італії за допомогу, зокрема за підтримку енергетичного сектору під час складної зими.
Він підкреслив, що Італія з перших днів повномасштабного вторгнення зайняла чітку позицію на підтримку України та надає допомогу у військовій, політичній, економічній та гуманітарній сферах.
Окремо він відзначив важливість діалогу між країнами та взаємної поваги.
- Раніше Зеленський та Мелоні обговорили співпрацю у сфері оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль