Україна отримає від Італії медичне обладнання для лікарень, - Мелоні

Італія продовжує підтримку України та зараз робить акцент на постачанні медичного обладнання, зокрема для пологових відділень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає ANSA.

У Римі заявляють, що допомога Україні триватиме і надалі, а її формат змінюється залежно від потреб, які виникають під час війни.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підтримка України з боку Італії

Джорджа Мелоні нагадала, що Італія вже допомагала Україні під час складних періодів, зокрема взимку, коли через російські атаки були проблеми з енергопостачанням.

За її словами, тоді Україна отримувала промислові котли та генератори, які допомагали проходити пікові навантаження в енергосистемі.

Зараз, як зазначила прем’єрка, пріоритетом стала медична допомога.

"Нині ми зосереджуємося на відправленні медичного обладнання, зокрема для пологових відділень", — сказала Джорджа Мелоні.

Вона також наголосила, що Італія продовжить підтримувати Україну у різних сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна й Італія пропрацюють деталі Drone Deal між країнами, - Зеленський

Позиція України та оцінка співпраці

Президент Зеленський подякував Італії за допомогу, зокрема за підтримку енергетичного сектору під час складної зими.

Він підкреслив, що Італія з перших днів повномасштабного вторгнення зайняла чітку позицію на підтримку України та надає допомогу у військовій, політичній, економічній та гуманітарній сферах.

Окремо він відзначив важливість діалогу між країнами та взаємної поваги.

Раніше Зеленський та Мелоні обговорили співпрацю у сфері оборони.

Також читайте: Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія проти прискореного вступу України до ЄС, - Politico