Приватна ППО знищила перший реактивний "шахед": він летів зі швидкістю понад 400 км/год. ВIДЕО
Приватна протиповітряна оборона вперше збила реактивний "шахед", що летів зі швидкість 400+ км/год.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
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Подробиці
"Група приватної ППО в Харківській області активно збиває шахеди, зокрема зафіксовано перше збиття реактивного дрона.
Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів — швидших і складніших для перехоплення. За завданням Президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба", - йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, приватні групи підсилюють захист критичної інфраструктури.
"Мета проєкту — швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.
Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО.
Наступний крок — масштабування проєкту та результатів: більше збитих цілей і швидше реагування на загрози", - підсумував він.
Що передувало?
- Наприкінці березня 2026 року глава Міноборони заявив, що приватні групи ППО вже захищають небо України та збивають ворожі дрони
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