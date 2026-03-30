Приватні групи ППО вже захищають небо України та збивають ворожі дрони, - Федоров. ВIДЕО

Запущений Урядом експериментальний проєкт із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони вже реалізується і дає перші результати.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Підготовлено власну групу ППО

За його словами, одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala.

Паралельно триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання.

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"Станом на зараз усі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни.

Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній - захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи", - зазначив Федоров.

Держава, військові та бізнес працюють як єдина система

Також він наголосив, що створено модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система.

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"Відкриваємо ринок ППО, створюємо конкуренцію: бізнес і компанії можуть розвивати приватні ППО та захищати власну інфраструктуру. Приватні групи отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил і стають частиною загальної архітектури захисту неба. Результат - більше захищених об’єктів, більше збитих цілей, швидше реагування на атаки.

Наша мета - побудувати багаторівневу систему ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних загроз. Захист неба - ключовий пріоритет", - резюмує міністр.