Враг в течение дня атаковал объект энергетики на Запорожье: возможны перебои с электроснабжением
Российские войска с ночи наносили удары по объекту энергетики в Запорожской области. Зафиксированы повреждения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг с ночи наносил удары по объекту энергетики. В течение дня вражеские атаки продолжались — объект поврежден", — говорится в сообщении.
Вследствие вражеских атак возможны перебои с электроснабжением.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Запорожской области 10 человек пострадали вследствие вражеских атак.
