Враг в течение дня атаковал объект энергетики на Запорожье: возможны перебои с электроснабжением

Российские войска с ночи наносили удары по объекту энергетики в Запорожской области. Зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг с ночи наносил удары по объекту энергетики. В течение дня вражеские атаки продолжались — объект поврежден", — говорится в сообщении.

Вследствие вражеских атак возможны перебои с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Запорожской области 10 человек пострадали вследствие вражеских атак.

