Ворог впродовж дня атакував об’єкт енергетики у Запорізькій області: можливі перебої з електропостачанням
Російські війська з ночі завдавали ударів по об’єкту енергетики у Запорізькій області. Зафіксовано пошкодження.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог із ночі завдавав ударів по об’єкту енергетики. Протягом дня ворожі атаки тривали - об’єкт пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих атак можливі перебої з електропостачанням.
Раніше повідомлялося, що за минулу доби в Запорізькій області 10 постраждалих внаслідок ворожих атак.
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