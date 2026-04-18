Ворог атакує Запоріжжя: здійнялася пожежа. За добу в області 10 постраждалих. ФОТО

Наразі війська РФ атакують інфраструктуру Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, сталася пожежа.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Обстріли за добу

Минулої доби, як зазначається, 10 людей були травмовані внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Впродовж доби окупанти завдали 816 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області.

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Війська РФ здійснили 16 авіаударів по Зарічному, Юрківці, Таврійському, Барвінівці, Любицькому, Лісному, Шевченківському, Копанях, Рівному, Воздвижівці, Цвітковому, Чарівному, Мирному, Верхній Терсі та Бабашам.

568 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Степове, Мар'ївку, Канівське, Калинівка, Новоолександрівку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Добропілля, Оленокостянтинівку та Прилуки.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Запоріжжю, Павлівці, Новоандріївці та Воздвижівці.

227 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Чарівному, Прилуках, Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці та Добропіллю.

Надійшло 83 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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