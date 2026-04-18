УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6128 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака РФ на Запоріжжя Атака безпілотників на Запоріжжя
1 312 3

Росіяни атакували Запоріжжя: постраждав чоловік, є пошкодження, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 17 квітня російські окупанти атакували Запоріжжя. Попередньо відомо про одного постраждалого. Пошкоджені будинки, сталася пожежа.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про наслідки?

"Ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено будинки. Сталася пожежа", - повідомив Федоров о 23:47.

Згодом о 00:06 стало відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу.

"Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки. Сталися пожежі, які вже локалізовано", - повідомив Федоров о 00:18 та оприлюднив фото наслідків.

атака на Запоріжжя 17 квітня

атака на Запоріжжя 17 квітня

атака на Запоріжжя 17 квітня

атака на Запоріжжя 17 квітня

Дивіться також: Наслідки атаки РФ на Запоріжжя: сім травмованих, зокрема 8-річна дитина. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (6143) Запоріжжя (2698) Запорізька область (5151) атака (1880) Запорізький район (735)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 