Росіяни атакували Запоріжжя: постраждав чоловік, є пошкодження, виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Пізно ввечері 17 квітня російські окупанти атакували Запоріжжя. Попередньо відомо про одного постраждалого. Пошкоджені будинки, сталася пожежа.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про наслідки?
"Ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено будинки. Сталася пожежа", - повідомив Федоров о 23:47.
Згодом о 00:06 стало відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу.
"Пошкоджено обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки. Сталися пожежі, які вже локалізовано", - повідомив Федоров о 00:18 та оприлюднив фото наслідків.
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