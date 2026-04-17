Наслідки атаки РФ на Запоріжжя: сім травмованих, зокрема 8-річна дитина. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого є травмовані.
Про наслідки російської атаки розповів голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про постраждалих
Як зазначається, внаслідок ранкової атаки ворога на місто травмовано сім людей, серед них – дитина.
Так, постраждав 8-річний хлопчик. У нього гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу. Зараз дитина вже вдома.
Поранень дістали троє чоловіків та троє жінок. Четверо з них у лікарнях під наглядом медиків. Ще двоє лікуються амбулаторно.
Пошкодження
Через удари пошкоджені житлові будинки та автівки в трьох районах міста.
Виникли пожежі. На місцях працюють екстрені служби
Що передувало
Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакувала Запоріжжя БпЛА та КАБами.
Наслідки атаки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль