Наслідки атаки РФ на Запоріжжя: сім травмованих, зокрема 8-річна дитина. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого є травмовані.

Про наслідки російської атаки розповів голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про постраждалих

Як зазначається, внаслідок ранкової атаки ворога на місто травмовано сім людей, серед них – дитина.

Так, постраждав 8-річний хлопчик. У нього гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу. Зараз дитина вже вдома.

Поранень дістали троє чоловіків та троє жінок. Четверо з них у лікарнях під наглядом медиків. Ще двоє лікуються амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: 726 ударів ворога, троє загиблих, 13 поранених

Пошкодження

Через удари пошкоджені житлові будинки та автівки в трьох районах міста.

Виникли пожежі. На місцях працюють екстрені служби

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакувала Запоріжжя БпЛА та КАБами.

Наслідки атаки









