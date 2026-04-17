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Новини Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: 726 ударів ворога, троє загиблих, 13 поранених

Удари по Запорізькій області 16 квітня

Окупанти атакували 39 населених пунктів Запорізької області. Загинули 3 людини, ще 13 дістали поранення у Запорізькому та Пологівському районах.         

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Авіаудари та атаки  БпЛА

Війська РФ здійснили 15 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Таврійському, Зарічному, Юрківці, Гуляйпільському, Копанях, Рівному, Воздвижівці, Василівському та Верхній Терсі.

454 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Новоолександрівку, Лукашеве, Біленьке, Григорівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Оленокостянтинівку та Преображенку.

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Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Павлівці, Залізничному та Оленокостянтинівці.

253 артудари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Оленокостянтинівці.

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Автор: 

обстріл (35258) Запорізька область (5143) Запорізький район (732) Пологівський район (444)
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