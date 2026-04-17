Сутки в Запорожской области: 726 ударов врага, трое погибших, 13 раненых

Оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов Запорожской области. В Запорожском и Пологовском районах погибли 3 человека, еще 13 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 15 авиаударов по Запорожью, Камышевахе, Таврийскому, Заречному, Юрковке, Гуляйпольскому, Копаням, Ровном, Воздвижке, Васильевскому и Верхней Терсе.

454 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Кушугум, Новониколаевку, Новоалександровку, Лукашево, Беленькое, Григоровское, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Горкое, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Еленокстантиновку и Преображенку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Павловке, Зализнычному и Еленоконстантиновке.

253 артиллерийских удара пришлись на Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербахи, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривноме, Белогорье, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Горькое, Гуляйпольское, Староукраинку и Еленоконстантиновку.

