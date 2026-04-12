Сутки на Запорожье: ранены женщина и 10 полицейских, есть повреждения (обновлено). ФОТО

За минувшие сутки, 11 апреля 2026 года, в результате вражеских атак по Запорожскому району были ранены три человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстрелы за сутки

Как отмечается, за сутки оккупанты нанесли 853 удара по 40 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 18 авиаударов по Новому Полю, Рождественке, Терновке, Шевченковскому, Софиевке, Марьяновке, Омельнику, Обще, Копаням, Воздвижке, Цветковому, Чаривному, Ривному.

654 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Балабино, Червоноднепровку, Новояковлевку, Новоалександровку, Лысогорку, Степногорск, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Варваровку, Оленокстантиновку, Прилуки, Доброполье.

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Терноватому, Чаривному, Гиркому.

177 артиллерийских ударов пришлось на Червоноднепровку, Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Варваровку, Оленоконстантиновку, Доброполье.

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Последствия

Поступило 25 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

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Обновленная информация

Как в свою очередь уточнили в Нацполиции, из-за российских обстрелов в Запорожье ранены женщина и 10 полицейских: полиция документирует последствия военных преступлений РФ.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 853 удара по 40 населенным пунктам Запорожской области. Российские войска применили 654 БПЛА (преимущественно FPV), нанесли 18 авиаударов, совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня и 177 ударов с артиллерийских установок.

По Марьяновке россияне ударили КАБом - травмирована 67-летняя местная жительница. В результате атаки беспилотниками по Новоалександровке ранены 10 полицейских.







