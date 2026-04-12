Доба на Запоріжжі: поранено жінку та 10 поліцейських, є пошкодження (оновлення). ФОТО

Минулої доби, 11 квітня 2026 року, трьох людей було поранено внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Обстріли за добу

Як зазначається, впродовж доби окупанти завдали 853 удари по 40 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Новому Полю, Різдвянці, Тернівці, Шевченківському, Софіївці, Мар’янівці, Омельнику, Общі, Копанях, Воздвижівці, Цвітковому, Чарівному, Рівному.

654 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Червонодніпровку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Лисогірку, Степногірськ, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Тернуватому, Чарівному, Гіркому.

177 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю.

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Наслідки

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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Оновлена інформація

Як своєю чергою уточнили у Нацполіції, через російські обстріли на Запоріжжі поранені жінка та 10 поліцейських: поліція документує наслідки воєнних злочинів РФ.

Минулої доби окупанти завдали 853 удари по 40 населених пунктах Запорізької області. Російські війська застосували 654 БпЛА (переважно FPV), завдали 18 авіаударів, здійснили 4 обстріли із реактивних систем залпового вогню та 177 ударів з артилерійських установок.

По Мар’янівці росіяни вдарили КАБом - травмовано 67-річну місцеву жительку. Внаслідок атаки беспілотниками по Новоолександрівці поранені 10 поліцейських.







