Двоє поліцейських травмовані внаслідок ворожої атаки на Запорізький район
Сьогодні, 11 квітня, російські війська завдали удару по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, близько 14:40 росіяни атакували Новоолександрівку.
Унаслідок атаки поранень дістали 41-річний та 22-річний чоловіки. Їм надана уся необхідна медична допомога.
Що передувало
Нагадаємо, минулої доби у Запорізькій області окупанти завдали 756 ударів по 45 населених пунктах. Під вогнем були Запоріжжя та десятки інших населених пунктів.
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