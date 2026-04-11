Двоє поліцейських травмовані внаслідок ворожої атаки на Запорізький район

Сьогодні, 11 квітня, російські війська завдали удару по Запорізькому району Запорізької області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, близько 14:40 росіяни атакували Новоолександрівку.

Унаслідок атаки поранень дістали 41-річний та 22-річний чоловіки. Їм надана уся необхідна медична допомога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Джонсон відвідав фронт під Запоріжжям: Українці переможуть, ніхто не змусить їх піти на компроміс. ФОТО

Що передувало

Нагадаємо, минулої доби у Запорізькій області окупанти завдали 756 ударів по 45 населених пунктах. Під вогнем були Запоріжжя та десятки інших населених пунктів.

Також читайте: Росіяни FPV-дроном атакували авто у Запорізькому районі: поранений чоловік