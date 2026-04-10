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Новини Атака дронів на авто
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Росіяни FPV-дроном атакували авто у Запорізькому районі: поранений чоловік

У Лисогірці дрон влучив у припарковану машину біля будинку

Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Росіяни fpv-дроном ударили по автомобілю, припаркованому біля приватного будинку у Лисогірці", - ідеться в повідомленні.

  • Машина пошкоджена.
  • Поранень дістав 58-річний чоловік. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Також дивіться: Удар дрона знищив відділення Нової пошти на Запоріжжі: згоріли понад 150 посилок. ФОТО

Нагадаємо, 9 квітня росіяни також  FPV-дроном атакували авто на Запоріжжі: двоє осіб дістали поранення.

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Запорізька область (5117) Запорізький район (714) Лисогірка (3)
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