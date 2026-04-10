Росіяни FPV-дроном атакували авто у Запорізькому районі: поранений чоловік
Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Росіяни fpv-дроном ударили по автомобілю, припаркованому біля приватного будинку у Лисогірці", - ідеться в повідомленні.
- Машина пошкоджена.
- Поранень дістав 58-річний чоловік. Йому надається уся необхідна медична допомога.
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