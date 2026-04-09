Росіяни FPV-дроном атакували авто на Запоріжжі: двоє поранених

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Росіяни атакували fpv-дроном автівку неподалік приватного будинку у Юрківці", - ідеться в повідомленні.

Транспортний засіб пошкоджений.

Поранені двоє чоловіків - 44 та 67 років. Їм надана уся необхідна медична допомога.

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Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали щонайменше 8 ударів по Запорізькому району, загинула людина. Серед постраждалих - дитина