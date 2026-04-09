Росіяни FPV-дроном атакували авто на Запоріжжі: двоє поранених
Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Росіяни атакували fpv-дроном автівку неподалік приватного будинку у Юрківці", - ідеться в повідомленні.
- Транспортний засіб пошкоджений.
- Поранені двоє чоловіків - 44 та 67 років. Їм надана уся необхідна медична допомога.
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