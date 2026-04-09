УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11592 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на авто
597 0

Росіяни FPV-дроном атакували авто на Запоріжжі: двоє поранених

У Запорізькому районі FPV-дрон влучив в автомобіль біля будинку

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росіяни атакували fpv-дроном автівку неподалік приватного будинку у Юрківці", - ідеться в повідомленні.

  • Транспортний засіб пошкоджений.
  • Поранені двоє чоловіків - 44 та 67 років. Їм надана уся необхідна медична допомога.

Також дивіться: Удар дрона знищив відділення Нової пошти на Запоріжжі: згоріли понад 150 посилок. ФОТО

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали щонайменше 8 ударів по Запорізькому району, загинула людина. Серед постраждалих - дитина

Автор: 

Запорізька область (5112) fpv-дрон (286) Запорізький район (710) Юрківка (4)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 