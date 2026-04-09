Россияне FPV-дроном атаковали авто в Запорожье: двое раненых

Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россияне атаковали fpv-дроном автомобиль недалеко от частного дома в Юрковке", - говорится в сообщении.

Транспортное средство повреждено.

Ранены двое мужчин - 44 и 67 лет. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли, как минимум, 8 ударов по Запорожскому району, погиб человек. Среди пострадавших - ребенок