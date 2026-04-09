Удар дрона уничтожил отделение "Новой почты" в Запорожской области: сгорело более 150 посылок. ФОТО
В результате ночной атаки российского ударного дрона "Герань-2" было уничтожено отделение "Новой почты" в поселке Новониколаевка. Пострадавших нет, однако сгорело более 150 отправлений клиентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
"Сегодня ночью враг атаковал Запорожье и область. В результате попадания ударного дрона "Герань-2" было уничтожено отделение "Новой почты" в Новониколаевке", - говорится в сообщении.
Подробности
- Никто из сотрудников не пострадал, ведь ночью отделение было закрыто.
- К сожалению, более 150 отправлений сгорели.
- Компания уже связывается с клиентами, чьи посылки находились в отделении. Предварительная сумма возмещения клиентам достигает 300 тыс. грн.
Будет установлено мобильное отделение
Вскоре рядом будет установлено мобильное отделение, чтобы мы и в дальнейшем могли предоставлять услуги быстрой доставки.
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