Удар дрона знищив відділення Нової пошти на Запоріжжі: згоріли понад 150 посилок. ФОТО
Унаслідок нічної атаки російського ударного дрона "Герань-2" знищено відділення Нова пошта у селищі Новомиколаївка. Постраждалих немає, однак згоріли понад 150 відправлень клієнтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
"Сьогодні вночі ворог атакував Запоріжжя та область. Внаслідок влучання ударного дрона "Герань 2", було знищене відділення Нової пошти в Новомиколаївці", - ідеться в повідомленні.
Подробиці
- Ніхто зі співробітників не постраждав, адже вночі відділення було зачинене.
- На жаль, 150+ відправлень згоріли.
- Компанія вже зв'язується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні. Попередня сума відшкодування клієнтам сягає 300 тис. грн.
Буде встановлено мобільне відділення
Невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення, щоб ми й надалі могли надавати послуги швидкої доставки.
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