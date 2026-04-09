Удар дрона знищив відділення Нової пошти на Запоріжжі: згоріли понад 150 посилок. ФОТО

Унаслідок нічної атаки російського ударного дрона "Герань-2" знищено відділення Нова пошта у селищі Новомиколаївка. Постраждалих немає, однак згоріли понад 150 відправлень клієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

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"Сьогодні вночі ворог атакував Запоріжжя та область. Внаслідок влучання ударного дрона "Герань 2", було знищене відділення Нової пошти в Новомиколаївці", - ідеться в повідомленні.

Подробиці

Ніхто зі співробітників не постраждав, адже вночі відділення було зачинене.

На жаль, 150+ відправлень згоріли.

Компанія вже зв'язується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні. Попередня сума відшкодування клієнтам сягає 300 тис. грн.

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Буде встановлено мобільне відділення

Невдовзі поряд буде встановлено мобільне відділення, щоб ми й надалі могли надавати послуги швидкої доставки.

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